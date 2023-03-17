عاجل.. السيسى لمتطوعى التحالف الوطنى: أقدر جهودكم لأجل الوطن

جدة - نرمين السيد - ووجَّه الرئيس السيسى الشكر للحاضرين خلال كلمته، باحتفالية التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى "كتف فى كتف" التى أقيمت فى استاد القاهرة.

وتابع :"كل سنة وأنتم طيبين جميعًا، يوم جميل ومنظر جميل جدًا، أنا سعيد بيكم والله العظيم، وبتشرف بيكم جدًا والله ومش عارف أشكركم كلكم إزاى، شايف قدامي شباب وشابات وأعمار مختلفة".

ونظم التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، احتفالية "كتف فى كتف"، بمشاركة أكثر من 60 ألف متطوع، وذلك احتفالًا بجهود آلاف المتطوعين الذين شاركوا خلال الأيام الأخيرة فى تعبئة وتوزيع أكثر من 4 ملايين كرتونة مواد غذائية، ضمن مبادرة "كتف فى كتف" التى أطلقها التحالف لتوزيعها على المواطنين الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية قبل حلول شهر رمضان المبارك، وذلك بمشاركة 34 كيانا تنمويا يضم مؤسسات العمل الأهلى فى مصر، بجانب الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.