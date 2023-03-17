عاجل- السيسى يشهد اصطفاف لمتطوعى التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى

جدة - نرمين السيد - وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وصل إلى استاد القاهرة الدولى، لحضور الاحتفالية الجماهيرية للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، لجهود متطوعى التحالف ضمن مبادرة “كتف فى كتف".

ونظم التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، احتفالية "كتف فى كتف"، بمشاركة أكثر من 60 ألف متطوع، وذلك احتفالًا بجهود آلاف المتطوعين الذين شاركوا خلال الأيام الأخيرة فى تعبئة وتوزيع أكثر من 4 ملايين كرتونة مواد غذائية، ضمن مبادرة "كتف فى كتف" التى أطلقها التحالف لتوزيعها على المواطنين الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية قبل حلول شهر رمضان المبارك، وذلك بمشاركة 34 كيانا تنمويا يضم مؤسسات العمل الأهلى فى مصر، بجانب الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.