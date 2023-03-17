عاجل- السيسى يشكر الحاضرين فى فعاليات «كتف فى كتف»: أنا بتشرف بيكم

جدة - نرمين السيد - وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسى التحية والتقدير لكل المواطنين، الذين حضروا فعاليات احتفالية التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى "كتف فى كتف" التى أقيمت داخل ستاد القاهرة الدولى.





وقال الرئيس : "كل سنة وأنتم طيبين جميعًا، يوم جميل ومنظر جميل جدًا، أنا سعيد بيكم والله العظيم، وبتشرف بيكم جدًا والله ومش عارف أشكركم كلكم إزاى، شايف قدامى شباب وشابات وأعمار مختلفة"

وتابع :"خلينى أقولكم حاجة مهمة أوى، إنَّ المصريين كلهم باختلاف طبقاتهم بيأكدوا كل يوم، الموجود قدامى هنا شريحة من كل المجتمع "رجال أعمال على قطاع خاص على دولة بتقوم بدور جميل جدًا فى وقت صعب".

وأضاف: "النهارده كان لازم آجى علشان أشكر وأقدر لكم كل اللى بتعملوه وكل اللى هتعملوه، هو احنا نساهم فى تخفيف الأزمة الكبيرة اللى بتمر بيها الدنيا وبتمر بيها مصر".