جدة - نرمين السيد - وبدأت عملية التسجيل فى كشوف الحضور فى تمام الساعة العاشرة صباحا، وحتى الساعة 12 ظهرا ويتم المد ساعة بساعة لحين انعقاد للنصاب القانونى المقدر بـ25% بما يعنى 2339 عضوا ويبدا التصويت عقب قرار الجمعية العمومية عقب اكتمال النصاب القانونى. ويستمر التصويت حتى الساعة 6 مساء ويحق للجنة القضائية المشرفة المد ساعة حال وجود ناخبين بحرم اللجان. وفى حال عدم حصول أحد المتنافسين على مقعد النقيب، على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة، تجرى انتخابات الإعادة فى الجمعية العمومية ذاتها، بين المرشحين الإثنين الأعلى أصواتا، فى اليوم التالى مباشرة، وفقا لما جاء باللائحة، السبت 18 مارس 2023، من الثالثة وحتى السابعة مساء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدء التصويت فى انتخابات نقابة الصحفيين (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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