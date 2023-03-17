مبادرة «ابدأ» تشارك فى احتفالية «كتف فى كتف» باستاد القاهرة

جدة - نرمين السيد - وتأتى مشاركة "أبدا" من خلال توزيع بعض منتجات المصانع التى دعمتها مبادرة "ابدأ"، وذلك بعد نجاح هذه المصانع فى العودة للعمل مرة أخرى بطاقة إنتاجية أكبر وأكثر كفاءة بعد الدعم المقدم من المبادرة، يأتى ذلك فى إطار عمل محور "دعم الصناعة" والذى يعد أحد محاور عمل مبادرة "ابدأ" الأساسية المختص بتسهيل الإجراءات وتذليل كل العقبات، التى تواجه أصحاب المصانع المتعثرة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة والمعنية.

وتنفيذا لتوصيات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة تواجد مترجم للغة الإشارة فى الفعاليات المختلفة، يشارك أعضاء منصة "كلمنى إشارة" تحت رعاية مبادرة "ابدأ" فى نقل كل فعاليات الاحتفالية بلغة الإشارة.

تجدر الإشارة إلى أن منصة "كلمنى إشارة" هى منصة تجريبية مختصة بترجمة المناهج الدراسية والتعليمية للغة الإشارة، وجاءت ضمن المشروعات التى تم عرضها أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى فى احتفالية افتتاح مشروعات سوهاج فى يناير الماضى، وتدعمها مبادرة "ابدأ" بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى بحث ومناقشة وضع آليات لتطوير المناهج الرقمية لطلاب الصم والبكم من ذوى الهمم؛ لمساعدتهم على التحصيل الدراسى، بالإضافة إلى تدريبهم وتأهيلهم وفقا لاحتياجات سوق العمل.

يذكر أن مبادرة "كتف فى كتف" تعد أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية فى تاريخ مصر، والتى أطلقها التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، بحيث تستهدف توزيع 6 ملايين مساهمة غذائية قبل حلول شهر رمضان المبارك، كما أنها تعزز مبدأ التكافل الاجتماعى بين أبناء الوطن، وتدعم ثقافة العمل التطوعى التى تساعد فى توسيع شبكة الحماية الاجتماعية من خلال الجهود التى تبذلها الدولة بالتعاون مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى الشريك الرئيسى فى مسيرة التنمية للدولة المصرية.

المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال إفطار الأسرة المصرية فى أبريل 2022 وتهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة فى مصر، كما تعد مبادرة "ابدأ" ذراعا اقتصاديا لمبادرة "حياة كريمة" وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعى المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار فى المجال الصناعى، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.