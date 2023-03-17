كتف فى كتف.. أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - تستهدف المبادرة توزيع 4 ملايين كرتونة مواد غذائية قبل حلول شهر رمضان المبارك، لخدمة 20 مليون مواطن فى كافة محافظات الجمهورية، تعزيزًا لمبدأ التكافل الاجتماعى بين أبناء الوطن، ودعم ثقافة العمل التطوعى، ومن أجل توسيع شبكة الحماية الاجتماعية من خلال الجهود التى تبذلها الدولة، بالتعاون مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى الشريك الرئيسى فى مسيرة التنمية للدولة المصرية.

مبادرة "كتف فى كتف" تأتى نتاجًا لإيمان الرئيس عبد الفتاح السيسى بقدرات مؤسسات العمل الأهلى كشريك أساسى فى عملية التنمية، الأمر الذى بات جليًا بعد دمج تلك الكيانات والمؤسسات تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى قبل عام من الآن وخلال تلك الفترة الوجيزة استطاع تقديم الكثير من المبادرات والقوافل وصولًا لأكبر مبادرة فى تاريخ العمل الأهلى فى التاريخ "كتف فى كتف".