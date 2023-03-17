الصحة: فحص 13 ألفًا و143 سيدة بالوحدات المتنقلة خلال عام

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 9 آلاف و822 سيدة، بعيادات الوحدات المتنقلة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، وذلك فى الفترة من يناير 2022 إلى فبراير 2023، بالإضافة إلى إجراء الأشعة لـ3 آلاف و261 سيدة بتلك الوحدات المتنقلة فى الفترة ذاتها.





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوحدات المتنقلة قدمت خدمات الفحص وأشعات (السونار والماموجرام) فى محافظات (القاهرة -بنى سويف – الوادى الجديد -الغربية -الإسكندرية)، بالإضافة إلى تقديم تلك الخدمات فى (معرض الكتاب بالتجمع الخامس – نادى الصيد بالدقى -مؤسسة الأهرام – كنيسة مارى مرقص بشبرا – هيئة الطاقة الذرية – حديقة الأزهر- جامعة القاهرة – وزارة التخطيط –وزارة المالية – كنيسة الكاتدرائية – كنيسة أرض اللواء- وزارة الرى -مؤسسة الوفاء بالعبور -الكنيسة الإنجيلية بمكرم عبيد -النادى الأهلى بمدينة نصر -كنيسة العذراء بالمعادى- الواحات الداخلة والخارجة بالوادى الجديد).

وأشار عبدالغفار إلى أن المبادرة تقدم خدمات الفحص والتوعية للسيدات، بداية من سن 18 عاما، مؤكدا أن التشخيص والكشف المبكر عن أورام الثدى يساهم فى تقليل العبء على المريض والدولة من خلال الاستجابة الفعالة لبروتوكولات العلاج التى توفرها المبادرة بالمجان، وفقا لأحدث المعايير العالمية، داعيا السيدات إلى الاطمئنان الدورى على حالتهن الصحية من خلال المبادرة المستدامة.

ولفت عبدالغفار إلى عقد اتفاقية مع جامعة (North western) لإعداد دبلومة خاصة بسرطان الثدى لتدريب الأطباء فى مدة 6 أشهر، وتتضمن الدبلومة تخصصات (علاج أورام – جراحة أورام –الأشعة – الباثولوجى – العلاج الإشعاعى)، وتم إدراج المحاضرات على موقع بنك المعرفة (LMS)، وذلك فى إطار التدريب المستمر للفرق الطبية، بما يساهم فى تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

ولفت عبدالغفار إلى أن المبادرة تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية (السكرى، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى السمنة أو زيادة الوزن)، إلى جانب التوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، بالإضافة للتوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، مشيرا إلى تلقى الاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة على الرقم 15335.

وذكر عبدالغفار أن المبادرة تتبع أحدث البروتوكولات العالمية لعلاج سرطان الثدى، من خلال 14 مركزا تابعا لوزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى تفعيل هذه البروتوكولات فى 14 مركزا تابعا للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وبالمجان، لافتا إلى أنه جار تجهيز تلك المراكز للبحوث التطبيقية، بهدف الوصول لمراكز بحثية متقدمة فى علاج الأورام، ضمن رؤية القيادة السياسية للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.