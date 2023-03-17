كرم جبر: ولى عهد الكويت يشيد بإنجازات الرئيس السيسى فى كل المجالات

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 17 مارس 2023 03:30 مساءً - قال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر، إن الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب أمير الكويت وولى العهد أشاد بالرئيس عبدالفتاح السيسى والإنجازات الكبيرة التى تحدث فى مصر، وتشمل كل المجالات من التشييد والعمران والصناعة والزراعة حتى التنمية الثقافية، ونقل مصر إلى مرحلة متقدمة بعزيمة وإصرار، وكان مستحيلا أن تحدث في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها مصر.

وقال جبر، إن الشيخ مشعل كان حريصا على تأكيد العلاقات الطيبة التي تربطه بالرئيس السيسي، وذلك أثناء استقباله لوزراء الإعلام العرب في قصر بيان وأنه يدعو الله أن يوفقه ويحفظ مصر.

ونقل جبر لولي العهد تحيات الرئيس وتهنئته لسموه وللشعب الكويتي الشقيق بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، مؤكدا تقدير المصريين لأشقائهم في الكويت، وحرصهم على دعم أواصر المحبة والإخاء، وتقديم الشكر على دعم المواقف المصرية في مختلف المجالات.

وأكد ولى العهد - في كلمته أثناء استقباله لوزراء الإعلام العرب ووزير الثقافة والإعلام الكويتي عبد الرحمن المطيري - على ضرورة أن يتصدى الإعلام للشائعات ومواجهة مخاطرها ووضع استراتيجية للتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي التي تنشر أخبارا وأحداثا غير صحيحة قد تؤدي إلى خصومات وصراعات بين الشعوب والبلدان.