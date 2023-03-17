مجموعة «الصافى» تشارك بـ100 ألف كرتونة لتوزيعها فى الغربية

جدة - نرمين السيد - تشارك مجموعة الصافى فى مبادرة "كتف فى كتف"، التى ينظمها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، فى كل المحافظات، وتأتى هذه المشاركة بالتعاون بين مؤسسة حياة كريمة عضو التحالف الوطنى ومجموعة الصافى لتوزيع 100 ألف كرتونة للأسر الأكثر احتياجا بمحافظة الغربية.





تأتى مبادرة "كتف فى كتف" كأكبر مبادرة للحماية الاجتماعية فى تاريخ مصر، والتى تستهدف توزيع 6 ملايين كرتونة مواد غذائية قبل حلول شهر رمضان، لخدمة 20 مليون مواطن فى كل محافظات الجمهورية، تعزيزا لمبدأ التكافل الاجتماعى بين أبناء الوطن، ودعم ثقافة العمل التطوعى، ومن أجل توسيع شبكة الحماية الاجتماعية من خلال الجهود التى تبذلها الدولة، بالتعاون مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى الشريك الرئيسى فى مسيرة التنمية للدولة المصرية. جدير بالذكر أن مبادرة "كتف فى كتف" تأتى نتاجا لإيمان الرئيس عبد الفتاح السيسى بقدرات مؤسسات العمل الأهلى كشريك أساسى فى عملية التنمية، الأمر الذى بات جليا بعد دمج تلك الكيانات والمؤسسات تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى قبل عام من الآن وخلال تلك الفترة الوجيزة استطاع تقديم الكثير من المبادرات والقوافل وصولا لأكبر مبادرة فى تاريخ العمل الأهلى فى التاريخ "كتف فى كتف".

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