بالتعاون مع حياة كريمة.. اتحاد الصناعات يشارك فى مبادرة «كتف فى كتف»

جدة - نرمين السيد - كما يساهم اتحاد الصناعات المصرية بتوزيع 35 ألف كوبون سلع غذائية تُصرف من المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة تزامنًا مع شهر رمضان المبارك.

كانت مؤسسة "حياة كريمة" قد أعلنت عن مشاركتها بتوزيع مليون كرتونة مواد غذائية على المواطنين الأكثر احتياجًا بكافة محافظات الجمهورية ضمن مبادرة كتف فى كتف، وذلك بحضور أكثر من خمسة آلاف متطوع، فضلاً عن مشاركتها فى إطلاق مبادرة "كتف فى كتف" خلال الأسبوع الماضى بـ 4 محافظات، هى (الأقصر، والشرقية، وكفر الشيخ، وجنوب سيناء).

تأتى مبادرة "كتف فى كتف" كأكبر مبادرة للحماية الاجتماعية فى تاريخ مصر، والتى تستهدف توزيع 6 ملايين كرتونة مواد غذائية قبل حلول شهر رمضان المبارك، لخدمة 20 مليون مواطن فى كافة محافظات الجمهورية، تعزيزًا لمبدأ التكافل الاجتماعى بين أبناء الوطن، ودعم ثقافة العمل التطوعى، ومن أجل توسيع شبكة الحماية الاجتماعية من خلال الجهود التى تبذلها الدولة، بالتعاون مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى الشريك الرئيسى فى مسيرة التنمية للدولة المصرية.