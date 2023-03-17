خالد ميرى: شعارنا «عاشت وحدة الصحفيين».. اليوم احتفال وعيد (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب الصحفى خالد ميرى، المرشح على منصب نقيب الصحفيين، إن يوم انتخابات نقابة الصحفيين يمثل عيدا، مؤكدا على وجود الجمعية العمومية بأكملها، "اليوم احنا بنحتفل مش بننتخب وزى ما دخلنا إيد واحدة هنخرج إيد واحدة"، مشيرا إلى أن شعارنا الدائم "عاشت وحدة الصحفيين»، وذلك خلال لقاء له على شاشة "إكسترا نيوز".





وتعقد نقابة الصحفيين، الاجتماع العادى الثانى للجمعية العمومية، اليوم الجمعة، إعمالا لمواد القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، نظرا لعدم اكتمال النصاب القانونى المقرر بـ 50%+1 من إجمالى من لهم حق التصويت فى الدعوة الأولى فى 3 مارس الجارى. وبدأ فى تمام العاشرة صباحا تسجيل الحضور فى كشوف حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية لنقابة الصحفيين، الاجتماع العادى الثانى للجمعية، إعمالا لمواد القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، نظرا لعدم اكتمال النصاب القانونى المقرر بـ50%+1 من إجمالى من لهم حق التصويت فى الدعوة الأولى فى 3 مارس الجارى. ويتطلب اكتمال النصاب القانونى لصحة انعقاد الجمعية العمومية فى الدعوة الثانية حضور 25% من إجمالى الأعضاء المسددين للاشتراكات، مما يعنى أن اكتمال النصاب القانون لصحة الانعقاد يتطلب حضور 2339 صحفيا.

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