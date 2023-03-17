محافظ الجيزة يكلف برفع كفاءة أرصفة المشاة

جدة - نرمين السيد - تكليفات محافظ الجيزة جاءت خلال جولته اليوم الجمعة بشوارع النيل وشارل دى جول ومراد والجامعة وميدان النهضة. وكلف راشد، رئيس حى الدقى بسرعة الانتهاء من إنشاء أرصفة المشاة بشارع شارل دى جول وبمحيط سلم المشاة بجوار مجلس الدولة مع رفع نواتج الأعمال أولا بأول. كما كلف محافظ الجيزة رئيس حى جنوب برفع كفاءة الأرصفة وصيانة الجزيرة الوسطى بشارع الجامعة وتدعيم الطريق بعدد من المساحات الخضراء.

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