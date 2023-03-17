«التحالف الوطنى»: احتفالية كتف فى كتف تؤكد نجاح رؤية الرئيس للعمل المجتمعى

وأضاف الجارحى فى تصريح للقناة (الأولى) بالتلفزيون المصرى، اليوم الجمعة أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى أحدث نقلة نوعية فى العمل المجتمعى فى مصر منذ بدء تدشين العمل الأهلى التنموى فى مارس عام 2022، مؤكدا أن تنسيق وتضافر جهود مجموعة كبيرة من المؤسسات أفاد الجميع بما فيهم المستهدفون من هذا العمل التنموى.
وأشار إلى بذل جهود كبيرة لتدقيق قواعد البيانات الخاصة بالمواطنين الأكثر احتياجا، حيث يمتلك التحالف الآن قاعدة بيانات موثقة تتضمن 37 مليون مواطن مستحق للدعم.
وحول الكرتونة الغذائية والمواد التى تحتوى عليها.. شدد الجارحى على بذل جهود حثيثة فى إعداد الكرتونة الغذائية، ضمن مبادرة "كتف فى كتف"، مشيرا إلى أن عملية تجهيز الكرتونة تمت من خلال دراسة دقيقة وتنظيم وليس بشكل عشوائى لمعرفة جميع السلع الأساسية، التى تحتاج إليها الأسر خلال شهر رمضان حتى تكفيهم لعدة أسابيع.
وتنطلق احتفالية مبادرة "كتف فى كتف" باستاد القاهرة الدولى كأكبر حدث خيرى فى مصر، بمشاركة أكثر من 80 ألف من متطوعى التحالف الوطنى ضمن المبادرة، والتى تستهدف توزيع أكثر 4 ملايين كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية.
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