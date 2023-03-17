حياة كريمة تشكر اتحاد الصناعات المصرية لتبرعه بـ20 ألفا و400 كرتونة

جدة - نرمين السيد - تقدمت مؤسسة حياة كريمة بالشكر لاتحاد الصناعات المصرية على تبرعه للمؤسسة بـ 20 ألفا و400 كرتونة سلع غذائية، بجانب 34 ألفا و951 كوبون سلع غذائية تُصرف من المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة، وذلك فى إطار مبادرة كتف فى كتف لتوزيعها فى شهر رمضان.







تأتى مبادرة "كتف فى كتف" كأكبر مبادرة للحماية الاجتماعية فى تاريخ مصر، والتى تستهدف توزيع 6 ملايين كرتونة مواد غذائية قبل حلول شهر رمضان المبارك، لخدمة 20 مليون مواطن فى كافة محافظات الجمهورية، تعزيزا لمبدأ التكافل الاجتماعى بين أبناء الوطن، ودعم ثقافة العمل التطوعى، ومن أجل توسيع شبكة الحماية الاجتماعية من خلال الجهود التى تبذلها الدولة، بالتعاون مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى الشريك الرئيسى فى مسيرة التنمية للدولة المصرية. يذكر أن مبادرة "كتف فى كتف" تأتى نتاجا لإيمان الرئيس عبد الفتاح السيسى بقدرات مؤسسات العمل الأهلى كشريك أساسى فى عملية التنمية، الأمر الذى بات جليا بعد دمج تلك الكيانات والمؤسسات تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى قبل عام من الآن وخلال تلك الفترة الوجيزة استطاع تقديم الكثير من المبادرات والقوافل وصولا لأكبر مبادرة فى تاريخ العمل الأهلى فى التاريخ "كتف فى كتف".

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