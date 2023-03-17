وزيرة التضامن الاجتماعي تفتتح معرض « ديارنا عربية» للعبايات ومستلزمات رمضان

جدة - نرمين السيد - افتتحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، معرض «ديارنا عربية» الذى ينظم لأول مرة بمصر بمشاركة 7 دول عربية، ويستمر حتى 20 إبريل المقبل، بمول العرب بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور الدكتور هانى محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى، وحنان مجدى نائب محافظ الوادى الجديد، والسفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، والوزير مفوض بجامعة الدول العربية طارق النابلسى.





ويقام المعرض على مساحة 3000 متر مربع بمول العرب بمحافظة الجيزة، ويفتح أبوابه للجمهور والدخول مجانا من الساعة 10 صباحا حتى 10 مساء، ويستمر المعرض بالعمل حتى الساعة 3 فجرا خلال ايام شهر رمضان الكريم، وسيتم الدخول للمعرض من بوابات مول العرب، كما أنه يركز على العبايات العربية بنوعيها (حريمى – رجالى) والتى تتنوع بين الحداثة والتراث، وكذا اكسسوارات العبايات التى تتناسب مع جميع الأعمار والاذواق، كما سيحتوى المعرض على منتجات الخيامية والفوانيس وديكورات وزينة رمضان ومنتجات رمضان خاصة البلح، والتوابل والبخور والعطور والقهوة العربية والتى تحظى بذوق مميز وقبول عالى لدى المجتمع المصرى وهو ما تم لمسه خلال معرض " بيت العرب".

وحرصت القباج والحضور على تفقد أروقة المعرض ولقاء العارضين والاستماع لشرح واف عن المعروضات التى يقدمونها فى المعرض، كما استمعت لمطالب الزائرين للمعرض واستمعت لآرائهم بشأن ما يقدم فى المعرض من معروضات، ثم تابعت العروض الفنية التى قدمتها وزارة الثقافة المشاركة فى فعاليات المعرض فى ظل التعاون والتنسيق الدائم والمستمر بين وزارتى التضامن الاجتماعى والثقافة، موجهة الشكر للدكتورة نيڤين الكيلانى وزيرة الثقافة على مشاركة فرق الوزارة الاستعراضية فى المعرض.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن عدد المنتجين المشاركين فى المعرض يبلغ 150 عارضا يمثلون 700 أسرة منتجة من العرب والمصريين و75% منهم من السيدات، حيث يشارك عارضون من دول « اليمن،ليبيا، فلسطين، السودان، تونس، والجزائر، والجالية السورية»، مشيرة إلى أهمية التبادل الثقافى والتراثى ما بين الدول العربية، وكذلك أهمية التوسع فى تسويق المنتجات التراثية ما بين الدول العربية، مضيفة أن هناك مشاركة كذلك من جانب عدد من شباب رواد الأعمال ومصممى الأزياء المصرية التراثية بلمسة عصرية، كما سيتم تنظيم عدد من الفعاليات الفنية والترفيهية على هامش المعرض، مشيرة إلى ما تمثله المعروضات التراثية من قوة ناعمة لمصر، بجانب أن مشاركة العارضين بمنتجاتهم المختلفة تكسبهم المزيد من الخبرة والقدرة على المنافسة فى الأسواق العالمية.

وأضافت القباج أن الوزارة تعمل على تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالتوسع فى المنتجات التراثية والحرفية الصديقة للبيئة، مشددة على أن هناك عزيمة وإصرار على التوسع فى برامج التمكين الاقتصادى، مشيرة إلى أن معرض «ديارنا عربية» يعد أحد الفرص المهمة للترويج للمنتجات اليدوية والتقليدية المصرية والعربية وبالتالى النهوض بقطاع الصناعات الحرفية والتراثية العربية، وتبادل الخبرات بين الدول العربية فى هذا المجال، خاصة أن الاقتصاد الإبداعى يشكل أحد القطاعات الاقتصادية الواعدة عالميا، حيث يتوقع البنك الدولى نموه بمعدل 10% سنويا.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أن معرض «ديارنا عربية» هو المعرض العربى المشترك الثانى الذى تنظمه الوزارة مع جامعة الدول العربية بعد معرض" بيت العرب" الذى أقيم تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية خلال الفترة من 5 يناير حتى 11 يناير 2023، بمشاركة 13 دولة عربية بقصر القبة الرئاسى بمحافظة القاهرة، مشيرة إلى أن معرض «ديارنا عربية» يعد المعرض الرابع الذى تنظمه وزارة التضامن الاجتماعى خلال الربع الأول من عام 2023، مؤكدة أن الوزارة تسعى هذا العام لتنظيم ما يزيد على 25 معرضًا بمختلف محافظات الجمهورية، خاصة أنه فى العام السابق تم تنظيم 20 معرضأ، وهدفنا الحفاظ على التراث العربى والمصرى.

وأضافت القباج أن القيادة السياسية تولى برامج التمكين الاقتصادى وريادة الأعمال الكثير من الاهتمام خاصة للمرأة ودائما ما توجه بدعم انطلاق الشباب نحو المشروعات الصغيرة وتوطين الصناعة المصرية الأصيلة والتى تعمل على استغلال الموارد البيئية المتاحة فى ظل ما يشهده الوقت الحالى من التحول الرقمى والعديد من آليات التحديث، مثل الشمول المالى للأسر المنتجة وإنشاء منصات التسويق الإلكترونى وغيرها من العوامل.