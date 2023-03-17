زيارة وزير خارجية تركيا إلى مصر تدشن لمسار استعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 17 مارس 2023 02:28 مساءً -

قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن زيارة وزير خارجية تركيا إلي مصر غدا السبت ١٨ الجارى تُعد بمثابة تدشين لمسار استعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين، وإطلاق حوار مُعمق حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وبهدف الوصول إلى تفاهم مشترك يحقق مصالح الدولتين والشعبين الشقيقين.

جاء ذلك فى تصريحات صحفية أدلى السفير أبو زيد يوم الجمعة، قبيل الزيارة المرتقبة للسيد مولود تشاووش أوغلو وزير خارجية تركيا إلى القاهرة يوم السبت.

وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن السيد سامح شكري سوف يستقبل نظيره التركى فى لقاء ثنائى بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير، يعقبه مباحثات موسعة بحضور وفدى البلدين، علي ان يعقب ذلك مؤتمر صحفى مشترك.