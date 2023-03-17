قرعة دورى أبطال أوروبا.. بايرن ميونخ يواجه مانشستر سيتى فى ربع النهائى

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 17 مارس 2023 02:28 مساءً - أوقعت قرعة الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، فريق بايرن ميونخ الألماني في مواجهة نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال القرعة المقامة حاليا في مقر "يويفا"، بمدينة نيون سويسرا للموسم الجاري 2022-2023.

وفاز بايرن ميونخ ذهابا على باريس سان جيرمان 1-0 قبل الفوز عليه إيابا 2-0 في ملعب "أليانز آرينا" في إياب دور الـ16، فيما اكتسح السيتي نظيره لايبزيج 8-2 في مجموع المباراتين.

قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

وتأهل 8 أندية إلي ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا 2022-2023، بعد إسدال الستار على منافسات دور الـ16، وهم ريال مدريد حامل اللقب، بايرن ميونخ، ميلان وانتر ونابولي، بنفيكا البرتغالي، ومانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيين.

كان بنفيكا أولى الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على كلوب بروج بنتيجة 7-1 في مجموع المباراتين بدور الـ 16، كما نجح تشيلسي في إسقاط دورتموند والعودة رغم الخسارة في الذهاب بهدف نظيف لانتصار بثنائية.

كما إستطاع بايرن ميونخ الإطاحة بباريس سان جيرمان بنتيجة 3-0 ذهابًا وإيابًا، بينما وصل ميلان إلى ربع النهائي متفوقًا على توتنهام 1-0، وتمكن مانشستر سيتي من تخطي عقبة لايبزيج الألماني بالفوز عليه 8-1 في مجموع المباراتين.

وكذلك مر إنتر من عقبة بورتو البرتغالي بالفوز عليه 1-0 بمجموع المباراتين، ثم كرر ريال مدريد فوزه مرة أخرى على ليفربول بهدف في إياب ثمن النهائي، لتكون النتيجة 6-2 مجموع المواجهتين، كما انتصر نابولي على فرانكفورت بخماسية مقابل هدف في المباراتين.

ومن المقرر أن تقام مباريات الدور ربع النهائي أيام 11/12 و18/19 أبريل المقبل، بينما جاء موعد مباريات الدور نصف النهائي كالتالى: 9/10 و 16/17 مايو 2023، فيما تقادم المباراة النهائية يوم 10 يونيو القادم.