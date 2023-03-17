مؤسسة "حياة كريمة" تشارك بمليون كرتونة في مبادرة "كتف في كتف" الحدث الخيري الأكبر بإستاد القاهرة الدولي

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 17 مارس 2023 02:28 مساءً -

تشارك مؤسسة حياة كريمة اليوم الجمعة في احتفالية "كتف في كتف"، التي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بإستاد القاهرة الدولي، بمشاركة أكثر من ٦٠ ألف متطوع، وذلك احتفالًا بجهود آلاف المتطوعين الذين شاركوا خلال الأيام الأخيرة في تعبئة وتوزيع ٦ مليون كرتونة مواد غذائية، ضمن مبادرة "كتف في كتف" التي أطلقها التحالف لتوزيعها علي المواطنين الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية قبل حلول شهر رمضان المبارك، وذلك بمشاركة ٣٤ كيان تنموي يضم كافة مؤسسات العمل الأهلي في مصر، بجانب الإتحاد العام للجمعيات الأهلية.

كما اعلنت مؤسسة "حياة كريمة"عن مشاركتها بتوزيع مليون كرتونة مواد غذائية على المواطنين الأكثر احتياجًا بكافة محافظات الجمهورية ضمن مبادرة كتف في كتف، وذلك بحضور أكثر من خمسة آلاف متطوع، فضلاً عن مشاركتها في إطلاق مبادرة "كتف في كتف" خلال الاسبوع الماضي بثلاث محافظات وهم (الأقصر والشرقية وكفر الشيخ وجنوب سيناء).

تأتي مبادرة "كتف في كتف" كأكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر، والتي تستهدف توزيع ٦ مليون كرتونة مواد غذائية قبل حلول شهر رمضان المبارك، لخدمة 20 مليون مواطن في كافة محافظات الجمهورية، تعزيزًا لمبدأ التكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن، ودعم ثقافة العمل التطوعي، ومن أجل توسيع شبكة الحماية الاجتماعية من خلال الجهود التي تبذلها الدولة، بالتعاون مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني الشريك الرئيسي في مسيرة التنمية للدولة المصرية.

جديرًا بالذكر أن مبادرة "كتف في كتف" تأتي نتاجًا لإيمان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقدرات مؤسسات العمل الأهلي كشريك أساسي في عملية التنمية، الأمر الذي بات جليًا بعد دمج تلك الكيانات والمؤسسات تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قبل عام من الآن وخلال تلك الفترة الوجيزة استطاع تقديم الكثير من المبادرات والقوافل وصولًا لأكبر مبادرة في تاريخ العمل الأهلي في التاريخ "كتف في كتف".