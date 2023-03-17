أكاديمية الشرطة تنظم ورشة عمل لموظفى 4 وزارات

نظمت أكاديمية الشرطة بمقر مركز بحوث الشرطة ورشة العمل التدريبية السادسة والعشرين الموجهة لعدد من الكوادر الإدارية بوزارات (الخارجية – التخطيط والتنمية الإقتصادية – الاستثمار – التعاون الدولى) تحت عنوان (دور الجهاز الحكومى فى مواجهة مخططات إسقاط الدول) خلال الفتـــرة مـــــن (12- 16/3/2023م) بمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين.
وتناولت ورشة العمل عددًا من الموضوعات ذات الصلة بالأمن القومى المصرى من أبرزها (تطور مفهوم الحرب وحروب الجيل الرابع، ومشروعات تقسيم منطقة الشرق الأوسط، وحرب اللاعنف وصناعة الدولة الفاشلة، وآليات وأدوات هدم الدول من الداخل "الإرهاب والشائعات والحروب النفسية، تخريب الإقتصاد والتدخلات الخارجية"، والتمويل الأجنبى للأنشطة الهدامة، وإستخدام مواقع التواصل الاجتماعى لتزييف الوعى وإثارة الرأى العام، والإعلام الموجه ودوره فى إسقاط الدول من الداخل، وجهود الدولة المصرية فى كافة المجالات العسكرية والأمنية والاقتصادية والإجتماعية لإحباط مخططات إسقاط الدول).
يُعد تنظيم هذه الورشة استمرارا للدور الرائد الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى مجال تنظيم المبادرات التوعوية الهادفة لإحباط تلك المخططات.
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