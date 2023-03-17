اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين

وكان مجلس نقابة الصحفيين دعا للاجتماع الثانى للجمعية العمومية للنقابة اليوم، بعد تأجيل انعقادها يوم الجمعة 3 مارس لعدم اكتمال النصاب القانونى، لمناقشة جدول الأعمال وإجراء انتخابات التجديد النصفى على مقعد نقيب الصحفيين و6 أعضاء من المجلس.
ويتنافس بالانتخابات على مقعد النقيب والتجديد النصفى لمجلس النقابة 51 مرشحا، وتجرى المنافسة بين 11 مرشحا على منصب نقيب الصحفيين، بينما يتنافس على ستة مقاعد بالمجلس 40 مرشحا، من بينهم 12 مرشحا على مقاعد المجلس "فوق السن"، و28 مرشحا على مقاعد "تحت السن"، ويصح التصويت باختيار 6 من المرشحين المدرجة أسماؤهم بالكشوف سواء كانوا فوق أم تحت السن بالنسبة للمرشحين لعضوية المجلس.
وينص قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 على أن الجمعية العمومية للنقابة تعقد اجتماعها العادى فى يوم الجمعة الأول من شهر مارس من كل سنة فى المقر الرئيسى للنقابة، وتختص الجمعية العمومية بعدد من البنود على رأسها: النظر فى تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية واعتماده، واعتماد الحساب الختامى للسنة المالية المنتهية، وإقرار مشروع الميزانية الخاصة بالسنة المالية المقبلة، وانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة بدلا من الذين انتهت مدة عضويتهم، وإقرار مشروع اللائحة الداخلية للنقابة، والنظر فيما يهم النقابة من أمور يرى مجلس النقابة عرضها على الجمعية العمومية.
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