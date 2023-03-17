مد التسجيل فى كشوف الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين حتى الثانية ظهرا

جدة - نرمين السيد - كان قد بدأ فى تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة التسجيل فى كشوف الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، ودعا مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ضياء رشوان الجمعية العمومية للنقابة للانعقاد اليوم، إعمالا للقانون لنظر جدول أعمالها، والتصويت حال اكتمال نصابها القانونى على مقعد النقيب ونصف مقاعد المجلس.

وقال أيمن عبد المجيد سكرتير عام مجلس نقابة الصحفيين فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط

إن عدد أعضاء الجمعية العمومية المشتغلين يبلغ 9852 عضوا، موضحا أن النصاب القانونى للانعقاد يبلغ 25% بما يعادل 2335 صحفيا من إجمالى من لهم حق التصويت مسددى الاشتراكات والبالغ.

وأشار إلى أن عدد اللجان الانتخابية يبلغ 23 لجنة، 22 منها بالقاهرة، وواحدة بالنقابة الفرعية بالإسكندرية، على أن يحضر بكل منها مستشار من النيابة الإدارية ومعه معاون إدارى.

ويتنافس بالانتخابات على مقعد النقيب والتجديد النصفى لمجلس النقابة 51 مرشحا؛ وتجرى المنافسة بين 11 مرشحا على منصب نقيب الصحفيين، بينما يتنافس على ستة مقاعد بالمجلس 40 مرشحا، من بينهم 12 مرشحا على مقاعد المجلس "فوق السن"، و28 مرشحا على مقاعد "تحت السن"، ويصح الصوت باختيار 6 من المرشحين المدرجة أسماؤهم بالكشوف سواء كانوا فوق أم تحت السن بالنسبة للمرشحين لعضوية المجلس.

وينص قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 على أن الجمعية العمومية للنقابة تعقد اجتماعها العادى فى يوم الجمعة الأول من شهر مارس من كل سنة فى المقر الرئيسى للنقابة، وتختص الجمعية العمومية بعدد من البنود على رأسها: النظر فى تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية واعتماده، واعتماد الحساب الختامى للسنة المالية المنتهية، وإقرار مشروع الميزانية الخاصة بالسنة المالية المقبلة، وانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة بدلا من الذين انتهت مدة عضويتهم، وإقرار مشروع اللائحة الداخلية للنقابة، والنظر فيما يهم النقابة من أمور يرى مجلس النقابة عرضها على الجمعية العمومية.

وكان النصاب القانونى للجمعية العمومية بحضور 50%+ 1 من أعضائها فى الدعوة الأولى لم يكتمل؛ ليتم دعوة الجمعية العمومية للانعقاد الثانى اليوم الجمعة 17 مارس الجارى بحضور ربع الأعضاء، وتجرى الانتخابات كالمتبع تحت إشراف قضائى.