«حياة كريمة» تشارك بمليون كرتونة فى مبادرة «كتف فى كتف»

جدة - نرمين السيد - تشارك مؤسسة حياة كريمة اليوم الجمعة، فى احتفالية "كتف فى كتف"، التى ينظمها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، باستاد القاهرة الدولى، بمشاركة أكثر من 60 ألف متطوع، وذلك احتفالا بجهود آلاف المتطوعين الذين شاركوا خلال الأيام الأخيرة فى تعبئة وتوزيع 6 ملايين كرتونة مواد غذائية.





ويأتى ذلك ضمن مبادرة "كتف فى كتف" التى أطلقها التحالف لتوزيعها على المواطنين الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية قبل حلول شهر رمضان، وذلك بمشاركة 34 كيانا تنمويا يضم كل مؤسسات العمل الأهلى فى مصر، بجانب الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.

كما أعلنت مؤسسة "حياة كريمة"عن مشاركتها بتوزيع مليون كرتونة مواد غذائية على المواطنين الأكثر احتياجا بكافة محافظات الجمهورية ضمن مبادرة كتف فى كتف، وذلك بحضور أكثر من خمسة آلاف متطوع، فضلا عن مشاركتها فى إطلاق مبادرة "كتف فى كتف" خلال الأسبوع الماضى بثلاث محافظات وهم (الأقصر والشرقية وكفر الشيخ وجنوب سيناء).

تأتى مبادرة "كتف فى كتف" كأكبر مبادرة للحماية الاجتماعية فى تاريخ مصر، والتى تستهدف توزيع 6 ملايين كرتونة مواد غذائية قبل حلول شهر رمضان المبارك، لخدمة 20 مليون مواطن فى كافة محافظات الجمهورية، تعزيزا لمبدأ التكافل الاجتماعى بين أبناء الوطن، ودعم ثقافة العمل التطوعى، ومن أجل توسيع شبكة الحماية الاجتماعية من خلال الجهود التى تبذلها الدولة، بالتعاون مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى الشريك الرئيسى فى مسيرة التنمية للدولة المصرية.

ويذكر أن مبادرة "كتف فى كتف" تأتى نتاجا لإيمان الرئيس عبد الفتاح السيسى بقدرات مؤسسات العمل الأهلى كشريك أساسى فى عملية التنمية، الأمر الذى بات جليا بعد دمج تلك الكيانات والمؤسسات تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى قبل عام من الآن وخلال تلك الفترة الوجيزة استطاع تقديم الكثير من المبادرات والقوافل وصولا لأكبر مبادرة فى تاريخ العمل الأهلى فى التاريخ "كتف فى كتف".