أحمد الطاهرى: حضور انتخابات «الصحفيين» مشرف ونحتاج إلى نقابة قوية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أكد الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف رئيس قطاع قنوات أخبار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن انتخابات نقابة الصحفيين مهمة جدا، مشددا على أن النقابة لها تفاعلاتها فى كل قضايا المجتمع، ومن هنا تأتى أهميتها للرأى العام فى مصر، مضيفا: "الحضور حتى الآن مشرف، وإن شاء الله ستكون الأكبر فى تاريخ الجمعية العمومية، وإن شاء الله كل الصحفيين يشاركون اليوم".





وأضاف الطاهرى، خلال لقاء له على شاشة "إكسترا نيوز"، خلال تواجده فى نقابة الصحفيين للإدلاء بصوته فى الانتخابات التى تعقد اليوم، أن المشاركة فى الانتخابات حق والتزام، نحتاج إلى نقابة قوية تحافظ على مصالح المهنة والصحفيين بعيدا عن الشعارات الزائفة، النقابة هى قلعة الرأى لكنها ليست حزبا سياسيا ولا يمكن أن تكون كذلك".

وتعقد نقابة الصحفيين، الاجتماع العادى الثانى للجمعية العمومية، اليوم الجمعة، إعمالا لمواد القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، نظرا لعدم اكتمال النصاب القانونى المقرر بـ 50%+1 من إجمالى من لهم حق التصويت فى الدعوة الأولى فى 3 مارس الجارى.



وبدأ فى تمام العاشرة صباحا تسجيل الحضور فى كشوف حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية لنقابة الصحفيين، الاجتماع العادى الثانى للجمعية، إعمالا لمواد القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، نظرا لعدم اكتمال النصاب القانونى المقرر بـ50%+1 من إجمالى من لهم حق التصويت فى الدعوة الأولى فى 3 مارس الجارى.

ويتطلب اكتمال النصاب القانونى لصحة انعقاد الجمعية العمومية فى الدعوة الثانية حضور 25% من إجمالى الأعضاء المسددين للاشتراكات، مما يعنى أن اكتمال النصاب القانون لصحة الانعقاد يتطلب حضور 2339 صحفيا.