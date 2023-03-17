افتتاح المعرض المصرى اليمنى الأول للمنتجات الحرفية بالجيزة

جدة - نرمين السيد - أكد أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن المحافظة حريصة على التوسع فى إقامة معارض لدعم أصحاب الحرف اليدوية والتراثية وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للحفاظ عليها وتوفير عناصر لنجاح تلك المشروعات وتنميتها.





تصريحات المحافظ جاءت خلال افتتاحه المعرض المصرى اليمنى الأول للمنتجات الحرفية واليدوية والتراثية، ويرافقه الدكتور محمد على مارم، سفير الجمهورية اليمنية بالقاهرة عميد السلك الدبلوماسى العربى.

وأوضح محافظ الجيزة أن المعرض تنظمة المحافظة بالتعاون مع مجلس الأعمال اليمنى فى مصر ومنصه أيادى مصر وجهاز رعاية وتشغيل الشباب بفندق سفير بحى الدقى ومفتوح للجمهور.

وأشار إلى أن المعرض يشارك فيه عارضين من دولتى مصر واليمن ويهدف إلى تسويق المنتجات الحرفية والتراثية والصديقة للبيئة وحماية ودعم العمالة غير المنتظمة وتوفير مواقع لعرض السلع والمنتجات الحرفية واليدوية والتراثية لفتح منافذ عرض جديدة للعارضين.

وثمن المحافظ الشراكة الفاعلة لسفارة اليمن بالقاهرة والجالية اليمنية بمصر وللجهات والشركات المشاركة فى تنظيم مثل هذه المعارض، مؤكداً أنه سيتم تنميه التعاون خلال المرحلة المقبلة والتوسع فى إقامة معارض أخرى.

عقب الافتتاح حرص محافظ الجيزة على تفقد أروقة المعرض ولقاء العارضين والزائرين والاستماع إلى آرائهم الذين أبدوا إعجابا بما يشهده المعرض من منتجات حرفية على أعلى جودة.

من جانبه ثمن الدكتور محمد على مارم، سفير دولة اليمن التعاون المثمر مع محافظة الجيزة والذى أسفر عن افتتاح عدداً من المعارض مقدماً الشكر لـ أحمد راشد محافظ الجيزة، والقيادات التنفيذية، مؤكداً الاستمرار فى تنمية أطر التعاون خلال المرحلة المقبلة.