حياة كريمة تشكر «أبناء سيناء» لتبرعها بـ70 ألف كرتونة

جدة - نرمين السيد - تقدمت مؤسسة "حياة كريمة" بالشكر لمجموعة "أبناء سيناء جروب" على تبرعها بـ70 ألف كرتونة فى مبادرة "كتف فى كتف" تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى لتوزيعها فى شهر رمضان.







وأعلن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى اليوم الجمعة، انطلاق احتفالية "كتف فى كتف" الحدث الخيرى الأكبر الذى ينظمه التحالف الوطنى فى استاد القاهرة الدولى، وذلك احتفالا بجهود آلاف المتطوعين الذين شاركوا خلال الأيام الأخيرة فى تعبئة وتوزيع 6 ملايين كرتونة مواد غذائية لتوزيعها على 20 مليون مواطن بجميع المحافظات قبل حلول شهر رمضان بمشاركة 300 ألف متطوع من التحالف الوطنى فى كل المحافظات، وبحضور جماهيرى موسع من المتطوعين والشخصيات العامة.

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