هاشتاج «كتف فى كتف» يتصدر مواقع التواصل الاجتماعى

كما أعلن عدد من المشاهير ورموز المجتمع المصرى من الفنانين والرياضيين والإعلاميين والشخصيات العامة دعمهم لمبادرة كتف فى كتف، بالإضافة إلى مشاركتهم فى الاحتفالية الخاصة بأكبر مبادرة للحماية الاجتماعية.
ويأتى ذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى مؤتمره الاول بضرورة بذل قصارى الجهد لتقديم المزيد من الدعم للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية من خلال جهود داعمة ومبادرات طموحة من شأنها تخفيف العبء عليهم وتوفير حياة كريمة لهم.
جدير بالذكر أن مبادرة "كتف فى كتف" تعد أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية فى تاريخ مصر، والتى أطلقها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، بحيث تستهدف توزيع 6 مليون كرتونة مواد غذائية قبل حلول شهر رمضان المبارك، وإيمانا من أعضاء التحالف بأهمية المبادرة تم زيادة أعداد الكراتين لصالح الفئات الأكثر استحقاقا، يأتى ذلك تعزيزا على مبدأ التكافل الاجتماعى بين أبناء الوطن، ودعم ثقافة العمل التطوعى التى تساعد فى توسيع شبكة الحماية الاجتماعية من خلال الجهود التى تبذلها الدولة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى الشريك الرئيسى فى مسيرة التنمية للدولة المصرية.
يذكر أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى انطلق فى شهر مارس 2022 بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية عام 2022 عاما للمجتمع المدنى، بمشاركة وعضوية 34 مؤسسة وكيانا خدميا وتنمويا منتشرين بجميع المحافظات، بجانب الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذى يضم فى عضويته 30 اتحادا نوعيا و27 اتحادا إقليميا، تعمل فى مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية، وصحية، وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.
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