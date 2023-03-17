تفاصيل فعاليات "كتف فى كتف " اليوم بستاد القاهرة احتفالا بمتطوعى التحالف الوطنى

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 17 مارس 2023 12:30 مساءً - يُعلن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى اليوم الجمعة، انطلاق احتفالية "كتف فى كتف" الحدث الخيرى الأكبر الذى ينظمه التحالف الوطنى فى استاد القاهرة الدولي؛ وذلك احتفالا ً بجهود آلاف المتطوعين الذين شاركوا خلال الأيام الأخيرة فى تعبئة وتوزيع 6 مليون كرتونة مواد غذائية لتوزيعها على 20 مليون مواطن بجميع محافظات الجمهورية قبل حلول شهر رمضان المبارك بمشاركة 300 ألف متطوع من التحالف الوطنى فى كافة المحافظات، وبحضور جماهيرى موسع من المتطوعين والشخصيات العامة.

يأتى ذلك ضمن فعاليات احتفالية جماهيرية هى الأكبر من نوعها وينظمها التحالف الوطنى تحت شعار "الخير هيفضل يلف طول ما احنا كتف فى كتف"، بمشاركة كافة مؤسساته والتى تضم 34 كيانا تنمويا تمثل كبرى مؤسسات وجمعيات العمل الأهلى فى مصر بجانب الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.

وتتضمن الاحتفالية العديد من الفعاليات، أهمها تنظيم التحالف الوطنى لاصطفاف متطوعى وممثلى الجمعيات أعضاء التحالف، مع اصطفاف قاطرات "كتف فى كتف"، والتى ستنطلق من استاد القاهرة لجميع المحافظات لاستكمال عمليات التوزيع على الأسر الأكثر احتياجًا فى كافة محافظات الجمهورية.

جدير بالذكر أن مبادرة "كتف فى كتف" تعد أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية فى تاريخ مصر، والتى أطلقها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي، بحيث تستهدف توزيع 6 مليون كرتونة مواد غذائية قبل حلول شهر رمضان المبارك، وإيمانًا من أعضاء التحالف بأهمية المبادرة تم زيادة أعداد الكراتين لصالح الفئات الأكثر استحقاقًا ، يأتى ذلك تعزيزًا على مبدأ التكافل الاجتماعى بين أبناء الوطن، ودعم ثقافة العمل التطوعى التى تساعد فى توسيع شبكة الحماية الاجتماعية من خلال الجهود التى تبذلها الدولة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى الشريك الرئيسى فى مسيرة التنمية للدولة المصرية.

يُذكر أن التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى قد انطلق فى شهر مارس 2022 بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية عام2022 عاماً للمجتمع المدني، بمشاركة وعضوية 34 مؤسسة وكيان خدمى وتنموى منتشرين بجميع المحافظات، بجانب الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذى يضم فى عضويته 30 اتحادا نوعيا و27 اتحاد إقليمي، تعمل فى مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية، وصحية، وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.