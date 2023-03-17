ترتيب مجموعة الزمالك قبل مواجهة شباب بلوزداد فى دورى الأبطال

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 17 مارس 2023 12:30 مساءً - يستعد الزمالك لمواجهة شباب بلوزداد الجزائرى فى اللقاء المقرر له التاسعة مساء اليوم الجمعة بالجزائر، فى الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويستضيف فريق المريخ السودانى نظيره الترجى التونسى، اليوم الجمعة، فى ليبيا، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من عمر دور المجموعات فى بطولة دورى أبطال أفريقيا موسم 2022 / 2023.

ويحتل الترجى صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط بعد انتهاء أربع جولات كاملة، حيث فاز فى ثلاثة لقاءات، وتَعرض للهزيمة فى مباراة واحدة أمام الزمالك.

في حين يَتواجد شباب بلوزداد الجزائري في المركز الثاني برصيد 6 نقاط من انتصارين فقط، ثم الزمالك في المركز الثالث برصيد أربعة نقاط، ويَتساوى المريخ معه فى عدد النقاط لكن فارق الأهداف يصب فى مصلحة الفريق الأبيض.لاعبون جزائريون لعبوا للزمالكقاسى سعيد

الجزائرى قاسى سعيد انتقل من نادى البليدة إلى صفوف الزمالك ولعب للأبيض لمدة موسمين عامى 1996 و1997 قبل أن يكرر الرحيل بعد انتهاء موسمه الثانى مع الزمالك و ينتقل لنادى كان الفرنسى لمدة 3 سنوات.

محمد أمين عودية

الجزائرى محمد أمين عودية انتقل لصفوف نادى الزمالك عام 2010 قادما من نادى وفاق سطيف الجزائرى لكن مسيرته مع الأبيض لم تكلل بالنجاح ليعود لصفوف النادى الجزائرى فى الموسم التالى.

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