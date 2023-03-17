الحكومة تنفى تغيير مواعيد امتحانات شهادة الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - نفى مجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن تغيير مواعيد امتحانات شهادة الثانوية العامة تزامناً مع تطبيق نظام التوقيت الصيفى.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتغيير مواعيد امتحانات شهادة الثانوية العامة تزامناً مع تطبيق نظام التوقيت الصيفى، وأنه لم يتم إصدار أى قرارات بهذا الشأن، مُوضحةً أن تطبيق نظام التوقيت الصيفى لن يكون له أى تأثير على مواعيد بدء امتحانات شهادة الثانوية العامة. وأوضحت وأنه سيتم عقد امتحانات شهادة الثانوية العامة فى الموعد المقرر لها، وفقاً للجداول المعلنة للعام الدراسى الحالى 2022/2023، دون أن يطرأ عليها أية تعديلات، والتى من المقرر أن تبدأ فى تمام الساعة التاسعة صباحاً يوم الإثنين الموافق 12 يونيو 2023، وتستمر حتى السبت الموافق 15 يوليو 2023، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

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