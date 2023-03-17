«كتف فى كتف».. التحالف الوطنى يطلق الحدث الخيرى الأكبر فى استاد القاهرة

جدة - نرمين السيد - أعلن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى اليوم الجمعة، انطلاق احتفالية "كتف فى كتف" الحدث الخيرى الأكبر الذى ينظمه التحالف الوطنى فى استاد القاهرة الدولى، وذلك احتفالا بجهود آلاف المتطوعين الذين شاركوا خلال الأيام الأخيرة فى تعبئة وتوزيع 6 مليون كرتونة مواد غذائية لتوزيعها على 20 مليون مواطن بجميع المحافظات قبل حلول شهر رمضان بمشاركة 300 ألف متطوع من التحالف الوطنى فى كل المحافظات، وبحضور جماهيرى موسع من المتطوعين والشخصيات العامة.





يأتى ذلك ضمن فعاليات احتفالية جماهيرية هى الأكبر من نوعها وينظمها التحالف الوطنى تحت شعار "الخير هيفضل يلف طول ما احنا كتف فى كتف"، بمشاركة كل مؤسساته والتى تضم 34 كيان تنموى تمثل كبرى مؤسسات وجمعيات العمل الأهلى فى مصر بجانب الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.

التحالف الوطنى يطلق اليوم احتفالية "كتف فى كتف" الحدث الخيرى الأكبر فى استاد القاهرة الدولى

وتتضمن الاحتفالية العديد من الفعاليات، أهمها تنظيم التحالف الوطنى لاصطفاف متطوعى وممثلى الجمعيات أعضاء التحالف، مع اصطفاف قاطرات "كتف فى كتف"، والتى ستنطلق من استاد القاهرة لجميع المحافظات لاستكمال عمليات التوزيع على الأسر الأكثر احتياجا فى كافة محافظات الجمهورية.

جدير بالذكر أن مبادرة "كتف فى كتف" تعد أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية فى تاريخ مصر، والتى أطلقها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، بحيث تستهدف توزيع 6 مليون كرتونة مواد غذائية قبل حلول شهر رمضان المبارك، وإيمانا من أعضاء التحالف بأهمية المبادرة تم زيادة أعداد الكراتين لصالح الفئات الأكثر استحقاقا، يأتى ذلك تعزيزا على مبدأ التكافل الاجتماعى بين أبناء الوطن، ودعم ثقافة العمل التطوعى التى تساعد فى توسيع شبكة الحماية الاجتماعية من خلال الجهود التى تبذلها الدولة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى الشريك الرئيسى فى مسيرة التنمية للدولة المصرية.

يذكر أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى قد انطلق فى شهر مارس 2022 بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية عام2022 عاما للمجتمع المدنى، بمشاركة وعضوية 34 مؤسسة وكيان خدمى وتنموى منتشرين بجميع المحافظات، بجانب الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذى يضم فى عضويته 30 اتحاد نوعى و27 اتحاد إقليمى، تعمل فى مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية، وصحية، وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.