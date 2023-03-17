نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى يشهد نهائى دورى الشركات (صور)

جدة - نرمين السيد - شهد المهندس إميل حلمى إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب مراسم المباراة النهائية فى كرة القدم الخماسى لدورى الشركات التابعة للوزارة، وذلك بالإنابة عن المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، وعلى الملعب الفرعى لاستاد السلام التابع لوزارة الإنتاج الحربى.





وأقيمت المباراة النهائية بين شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية وشركة قها للصناعات الكيماوية بينما حصلت شركة حلوان للصناعات الهندسية على المركز الثالث بالبطولة.



جدير بالذكر أن هذه البطولة شهدت تنافس 13 فريقا من الشركات المختلفة التابعة للوزارة وهى "شركة حلوان للمسبوكات، شركة أبى قير للصناعات الهندسية، شركة حلوان للصناعات غير الحديدية، شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية، شركة حلوان للصناعات الهندسية، شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية، شركة بنها للصناعات الإلكترونية، مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات، شركة قها للصناعات الكيماوية، شركة حلوان لمحركات الديزل، شركة حلوان للآلات والمعدات، شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والإستشارات الهندسية والتوريدات العامة".



وقبل بدء المباراة النهائية توجه المهندس إميل حلمى إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى لمصافحة الفريقين طرفى المبارة النهائية، ناقلا لهم تحيات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، ومؤكدا أهمية هذه البطولة وحالة التنافس الرياضى التى عاشها المشاركون العاملون بمختلف الشركات التابعة طوال فترة إقامة البطولة والتى أقيمت فى ضوء تنفيذ توجيهات الوزير محمد صلاح بالعمل الدائم على رفع الروح المعنوية للعاملين وتجديد نشاطهم لتحسين ظروف العمل.



وعقب انتهاء المباراة النهائية، وسلم المهندس إميل حلمى إلياس يرافقه اللواء اشرف عامر رئيس قطاع النوادى بالإنتاج الحربى، والمهندس أشرف حلمى رئيس قطاع المشروعات بالهيئة والمهندس حسام نصر رئيس قطاع التفتيش بالهيئة، واللواء محمد درويش رئيس قطاع الموارد البشرية بالهيئة، الميداليات التذكارية للفريقين وحصلت شركة قها للصناعات الكيماوية على المركز الأول بينما حصلت شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية على المركز الثانى بالبطولة وذلك بعد انتهاء المباراة بنتيجة (5 - 2) لصالح شركة قها للصناعات الكيماوية.