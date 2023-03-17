ذكرى رحيل البابا شنودة.. مؤلف وصحفى وصديق مقرب للشعراوى

جدة - نرمين السيد - البابا شنودة الثالث، ولد باسم "نظير جيد روفائيل" فى صعيد مصر، وتحديدًا قرية سلام، محافظة أسيوط، واستطاع بكمته أن يجمع الكل حوله، وحظى بمكانة كبيرة فى نفوس المصريين بما فيهم المسلمين.

درس التاريخ الفرعونى والإسلامى بجامعة فؤاد الأول، وتخرج عام 1947 بتقدير عام ممتاز، وقد التحق وهو بالسنة النهائية بالكلية الإكليركية، وعقب حصوله على الليسانس بـ3 أعوام، تخرج فى الكلية الإكليركية، ليعمل مدرسا للتاريخ.

فى 14 نوفمبر 1971 وبذلك أصبح البابا شنودة الثالث رقم 117 فى تاريخ البطاركة، بعد انتخابات أجريت فى 13 أكتوبر، وجرى حفل تتويجه للجلوس على كرسى البابوية فى الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالقاهرة.

مر البابا شنودة بالعديد من المناصب، قبل أن يجلس على الكرسى، فقد عمل لسنوات محررا ثم رئيسا للتحرير فى مجلة مدارس الأحد، ثم ضابطاً برتبة ملازم بالجيش، ومنحت نقابة الصحفيين "الأنبا شنودة" عضوية النقابة عام 1966، وكان رقم عضويته "156"، أى قبل تنصيبه بطريرك للكنيسة الأرثوذكسية بـ 5 سنوات.

وللبابا شنودة الثالث كتب عدة، فى العقيدة والتاريخ واللاهوت والروحانيات والمزامير، تخطت الـ 100 كتاب، كما أن له مئات المقالات والدروس التى لازال أبناء الكنيسة يحرصون على مشاهدها والاطلاع عليها حتى اليوم.

كان للبابا شنودة، والشيخ محمد متولى الشعرواى صداقة فريدة من نوعها، وقد رصدت وسائل الإعلام لقاءات بينهما تبادلا فيها الحديث بود وحب، وتناقشا كثيرا فى أمور هادفة.

وعندما مرض الشيخ الشعراوى، احتفظ البابا شنودة بصورة له فى مكتبه الخاص؛ ليصلى ويوقد الشموع من أجل شفائه وعودته لأرض الوطن بعد إجراء عملية جراحية فى لندن.

ومن أقوال الشيخ الشعراوى بعد عودته من رحلة العلاج: "من منح الله لى فى محنتى أنه جعلنى أجلس مع قداسة البابا شنودة"، والتى رد عليها البابا شنودة، قائلًا: "الذين ارتبطوا بالسماء يجب أن يضعوا أيديهم فى أيدى بعض دائما من أجل ما اتفقوا عليه ويتركوا ما اختلفوا فيه، خاصة أن الملحدين يأخذون من الخلاف حجة لكى يبتعدوا عن الإيمان، ونشكر الله لأن المساحة المشتركة بيننا واسعة لكى نعمل فيها معا".