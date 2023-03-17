أحمد الطاهرى يقود شباب الصحفيين للمشاركة فى انتخابات النقابة (صور)

جدة - نرمين السيد - قاد الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف رئيس قطاع قنوات أخبار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اليوم الجمعة مجموعة من شباب الصحفيين للمشاركة فى الجمعية العمومية وانتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين.





وأكد الطاهرى، أن المشاركة فى انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين واجب على كل صحفى من أجل تحقيق مطالب جموع الصحفيين، فضلا عن عودة الصحافة المصرية إلى سابق عهدها، بالانحياز إلى المهنة اولا وتقوم بمهامها على أكمل وجه، وعودة مكانة الصحفى فى المجتمع.



وأوضح الطاهرى، أن ملخص مطالب الصحفيين حاليا تكمن فى هذه الجملة المكتوبة فى ظهر كارنيه عضوية نقابة الصحفيين تقدم السلطات المختصة لحامله المعلومات وتسهل مهمته.



وتعقد نقابة الصحفيين، الاجتماع العادى الثانى للجمعية العمومية، اليوم الجمعة، إعمالا لمواد القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، نظرا لعدم اكتمال النصاب القانونى المقرر بـ 50%+1 من إجمالى من لهم حق التصويت فى الدعوة الأولى فى 3 مارس الجارى.



وبدأ فى تمام العاشرة صباحا تسجيل الحضور فى كشوف حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية لنقابة الصحفيين، الاجتماع العادى الثانى للجمعية، إعمالا لمواد القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، نظرا لعدم اكتمال النصاب القانونى المقرر بـ50%+1 من إجمالى من لهم حق التصويت فى الدعوة الأولى فى 3 مارس الجارى.



ويتطلب اكتمال النصاب القانونى لصحة انعقاد الجمعية العمومية فى الدعوة الثانية حضور 25% من إجمالى الأعضاء المسددين للاشتراكات، مما يعنى أن اكتمال النصاب القانون لصحة الانعقاد يتطلب حضور 2339 صحفيا.