«كتف فى كتف».. «إكسترا نيوز» تستعرض أبرز فعاليات المبادرة فى استاد القاهرة

وأوضح التقرير، أن الفاعلية تستهدف وتعبئة وتوزيع أكثر من 4 ملايين صندوق مواد غذائية، فضلا عن أنها تهدف للتخفيف من حدة تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على مصر، كما أن المبادرة نتاج توحيد جهود التحالف والحكومة والقطاع الخاص، وتستهدف تقديم خدمات حقيقية ومساعدات لمستحقيها، كما تعمل المبادرة وفقا لقاعدة بيانات دقيقة للمستفيدين.
وأشار التقرير، إلى أن الفعالية تستهدف تفعيل حزمة الحماية يتكلف نحو 150 مليار جنيه، إذ تنطلق احتفالية مبادرة "كتف فى كتف" والتى تعد أكبر حدث، وأضخم مبادرة حماية اجتماعية فى تاريخ العمل الأهلى التنموى المصرى باستاد القاهرة اليوم الجمعة 17 مارس 2023 برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمشاركة نحو 50 ألف متطوع، وهى مبادرة تستهدف تعبئة وتوزيع أكثر من 4 ملايين صندوق من المواد الغذائية بكافة ربوع الجمهورية خلال الشهر الجارى.
التوزيع سيكون على الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا للتخفيف من آثار الأزمات الاقتصادية المتلاحقة عالميا، والتى خلفت موجات من التضخم وارتفاع الأسعار، وكشفت دراسة صادرة عن المركز المصرى للفكر والدراسات فلسفة توقيت إعلان مبادرة "كتف فى كتف"، واستدامة إنجازات مبادرات الحماية الاجتماعية ودورها فى تخفيف الأعباء عن محدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية.
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