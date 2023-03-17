وصول سامى عبد الراضى إلى نقابة الصحفيين تمهيدا للتجديد النصفى (صور)

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ويترأس نقيب الصحفيين الحالى ضياء رشوان الجمعية العمومية، ومن المنتظر أن تبدأ عملية التصويت فى الانتخابات لاحقا، وذلك عقب اكتمال النصاب القانونى للحضور، والمحدد بـ 25% من الصحفيين بجدول المشتغلين المسددين للاشتراك السنوى.
وتجرى العملية الانتخابات على منصب نقيب الصحفيين، و6 مقاعد لمجلس النقابة.
وقال أيمن عبد المجيد سكرتير عام مجلس نقابة الصحفيين – فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن عدد أعضاء الجمعية العمومية بجدول المشتغلين الذين يحق لهم التصويت فى الانتخابات يبلغ 9852 صحفيا.
وأوضح أن أنه تم إقامة سرادق أمام مبنى النقابة بشارع عبد الخالق ثروت بوسط القاهرة، حتى يمكن استيعاب كثافة الحضور دون تعطيل حركة المرور، مشيرا إلى أن عدد اللجان الانتخابية يبلغ 23 لجنة؛ 22 منها بالقاهرة، وواحدة بالنقابة الفرعية بالإسكندرية، على أن يحضر بكل منها مستشار من هيئة النيابة الإدارية ومعه معاون إدارى، حيث تتولى الهيئة الإشراف على العملية الانتخابية برمتها.
ويتنافس بالانتخابات على مقعد النقيب والتجديد النصفى لمجلس النقابة 51 مرشحا وتجرى المنافسة بين 11 مرشحا على منصب نقيب الصحفيين على رأسهم الأستاذ خالد ميرى، بينما يتنافس على ستة مقاعد بالمجلس 40 مرشحا، من بينهم 12 مرشحا على مقاعد المجلس المخصصة للمرشحين الذين تزيد مدة عضويتهم بالنقابة عن 15 سنة، و28 مرشحا على المقاعد المخصصة للمرشحين الذين لم تتخط مدة عضويتهم 15 سنة، فى ما تصح عملية التصويت باختيار 6 من المرشحين المدرجة أسماؤهم بالكشوف سواء كانوا فوق السن أو تحته بالنسبة للمرشحين لعضوية المجلس.
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