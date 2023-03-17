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هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) تعلن عن فتح باب التقدم لبرنامج...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 17 مارس 2023 11:21 صباحاً - أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) عن فتح باب التقدم لبرنامج “ابتكار مصر”؛ للتدريب العملي في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويهدف هذا البرنامج إلى تسويق اختراعات المبتكرين المصريين، وتعزيز ريادة الأعمال لشباب المخترعين المصريين، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتحويل أفكارهم المبتكرة إلى شركات ناشئة.

ويتضمن البرنامج تدريب لمدة ثمانية أسابيع في أمريكا، وكذا تدريب متقدم من ٣ إلى ٦ أشهر لأفضل ١٠ فرق، فضلاً عن اختيار ٣ ممثلين من أفضل ٣ فرق للسفر والتدريب في إحدى الحاضنات بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتشمل شروط البرنامج أن يكون المتقدم باحثًا مصريًا وحاصل على درجة الدكتوراه، وأن يكون منتسبًا لجهة بحثية مصرية، ومقيمًا في مصر، وتضمن الشروط أن يقدم المقترح البحثي في كلا الموقعين:

• STDF: https://stdf.eg/web/grants/open

• Venturewell : https://venturewell.org/innovate-egypt/

ومن المقرر أن يكون آخر موعد لتلقي المقترحات البحثية يوم الخميس الموافق ٦ أبريل ٢٠٢٣، للاطلاع على كافة الشروط، والمُستندات المطلوبة، يرجى زيارة الرابط التالي:

https://stdf.eg/web/grants/open

أو من خلال صفحة الهيئة الرسمية على موقع فيسبوك: https://www.facebook.com/stdf.eg

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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