نشاط الرئيس فى أسبوع.. لقاءات مهمة وافتتاح مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية

جدة - نرمين السيد - مطلع الأسبوع، بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى، ببرقيتى عزاء إلى كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك المملكة العربية السعودية، والأمير محمد بن سلمان، ولى العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، فى وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود.

وأعرب الرئيس عن خالص تعازيه وصادق مواساته، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان.

كما بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى برقية تهنئة إلى الرئيس الصينى شى جين بينج لتهنئته بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية الصين الشعبية لفترة جديدة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى أن الرئيس أعرب عن تمنياته للرئيس الصينى بالتوفيق والنجاح فى تحقيق تطلعات الشعب الصينى الصديق نحو المزيد من التقدم والازدهار.

كما أشاد الرئيس بعلاقات الصداقة التاريخية الوطيدة التى تجمع بين مصر والصين، معرباً عن التطلع إلى استمرار العمل المشترك والتنسيق بين البلدين فى جو من الثقة والتفاهم المتبادل الذى طالما ميّز التعاون الاستراتيجى بين الدولتين، مؤكداً الثقة فى أن علاقات البلدين الثنائية سوف تشهد مزيدًا من التطور الإيجابى فى السنوات المقبلة لما فيه صالح الشعبين والبلدين الصديقين.

والأسبوع الماضى، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، "ليو زيشيانج" رئيس مجلس إدارة مجموعة الصين الدولية للطاقة، والوفد المرافق له من كبار المسؤولين بالمجموعة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى.

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أشاد بقوة وتميز العلاقات المصرية الصينية، معرباً عن التهنئة للرئيس "شى جين بينج" بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للصين لفترة جديدة، ومنوهاً إلى ما تكنه مصر قيادة وشعباً من تقدير واحترام للقيادة والأمة الصينية التى تحقق تقدماً تنموياً مطرداً، ومكانة مهمة على المستوى الدولى، وأكد سيادته حرص مصر على توطيد التعاون الاقتصادى والاستثمارى مع الصين والشركات الصينية فى مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد رئيس الشركة الصينية أن دوافع الاستثمار والتوسع فى مصر خلال المرحلة المقبلة تأتى فى إطار علاقات الصداقة العميقة بين البلدين والقيادتين والشعبين، وكذلك فى ضوء ما رصدته الشركة عن قرب من تطور نوعى فى حجم وجودة البنية التحتية والصناعية التى تم تشييدها وتحديثها فى مصر خلال السنوات القليلة الماضية، مما أتاح فرصاً استثمارية جديدة لم تكن متوفرة من قبل، مشيراً فى هذا السياق إلى التحسن الملموس الذى طرأ على شبكة الطرق والمواصلات والاتصالات، والمدن الجديدة، والموانئ البحرية، وفى مجالات محطات تحلية ومعالجة المياه، والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، وموضحاً أن المجموعة الصينية تعتزم إقامة مشروع ضخم لإنتاج الهيدروجين الأخضر فى مصر، باستثمارات تتراوح قيمتها من 5 إلى 8 مليارات دولار، فى ضوء ما تتمتع به مصر من مقومات كبيرة فى هذا الصدد.

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسى ـ يوم السبت الماضى ـ اجتماعاً ضم كل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء حازم هدهود رئيس مجلس إدارة شركة دمياط للأثاث.

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع يأتى فى إطار متابعة توجيهات الرئيس بمواصلة الحوار المجتمعى مع أهالى محافظة دمياط من العاملين فى صناعة الأثاث، استمراراً للجهود القائمة لتطوير مدينة دمياط للأثاث، لتصبح مدينة صناعية متكاملة، فى ضوء ما تمثله محافظة دمياط كقلعة من قلاع الصناعة المصرية المتميزة فى هذا المجال، وتوجيهات الرئيس بمساندتها لتطوير هذه الصناعة والارتقاء بها وتمكينها من المنافسة على الصعيدين الإقليمى والدولى، بما يوفر المزيد من فرص العمل المتميزة فى هذا القطاع لأبناء المحافظة، ويزيد الصادرات المصرية والدخل القومى.

وأوضح المتحدث الرسمى أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على مختلف مراحل تنفيذ وتطوير مدينة الأثاث، وفقاً لأعلى معايير الجودة والاحتياجات التصنيعية واللوجستية والخدمية، ووجه فى ذلك الصدد باستمرار التنسيق بين الجهات المعنية ومواصلة العمل المكثف لإنجاح هذا المشروع المهم.

كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى ـ الإثنين الماضى ـ بقصر الاتحادية "ميتا فريدريكسن"، رئيسة وزراء الدنمارك.

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد عقد جلسة مباحثات منفردة تلتها جلسة موسعة ضمت وفدى البلدين، حيث أعرب الجانبان عن التطلع إلى أن تسهم الزيارة الرسمية الأولى لرئيسة الوزراء الدنماركية إلى مصر فى تعزيز علاقات الصداقة بين مصر والدنمارك فى مختلف المجالات، خاصةً مع مرور 65 عاماً على بدء التمثيل الدبلوماسى بين البلدين.

وتناول اللقاء أبرز مجالات التعاون الثنائى المشترك بين مصر والدنمارك، خاصةً ما يتعلق بتعظيم الاستثمارات الدنماركية فى مصر فى عدد من القطاعات الحيوية كالنقل والشحن البحريين، والطاقة المتجددة والنظيفة؛ حيث أكد السيد الرئيس عزم مصر على تقديم التسهيلات الممكنة لتعزيز وتطوير استثمارات شركات الشحن البحرى الدنماركية العملاقة فى مصر، بما فى ذلك لإنشاء محور إقليمى لإنتاج الوقود الأخضر للسفن.

كما تم التباحث حول كيفية مواجهة ظاهرة تغير المناخ، حيث أعربت رئيسة الوزراء الدنماركية عن التقدير لدور مصر فى العمل المناخى الدولى، وتم التوافق على استمرار التنسيق المشترك لمتابعة نتائج القمة العالمية للمناخ COP27 بشرم الشيخ.

كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى ـ الأسبوع الماضى ـ وفداً إيطالياً رفيع المستوى، برئاسة "أنطونيو تايانى" نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولى الإيطالى، ضم "آنا ماريا بيرنينى" وزيرة الجامعات والبحث العلمى، والسفير "ريكاردو جواريليا" أمين عام وزارة الخارجية، وعدداً من مسؤولى كبرى الشركات الإيطالية العاملة فى عدة مجالات، لاسيما الزراعة واستصلاح الأراضى والصناعات الغذائية، بالإضافة إلى السفير الإيطالى بالقاهرة.

وحضر اللقاء من الجانب المصرى، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وسامح شكرى وزير الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن زيارة نائب رئيس وزراء إيطاليا للقاهرة، على رأس بعثة تجارية موسعة من كبرى الشركات الإيطالية، تأتى فى إطار علاقات الصداقة الراسخة بين مصر وإيطاليا، والإرادة السياسية القوية لدى الجانبين لتطوير هذه العلاقات ودفعها للأمام، بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين، حيث أكد الرئيس فى هذا الإطار ترحيب مصر بالمسؤولين والشركات الإيطالية، التى تمتلك رصيداً كبيراً من العمل المثمر فى مصر.

ونوه إلى وجود آفاق واسعة للتعاون الاقتصادى على جميع الأصعدة، وهو ما ثمنه الجانب الإيطالى مشيراً إلى أن هذه الزيارة تأتى لتفعيل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ووضع حجر أساس لمزيد من التعاون الاقتصادى، من خلال تعزيز وجود الشركات الإيطالية فى مصر لاسيما فى مجالات الزراعة والغذاء، فى ضوء الأهمية الحيوية للعمل على تحقيق الأمن الغذائى خلال المرحلة الراهنة، التى يعانى فيها العالم من أزمات متتالية فى هذا الصدد.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، افتتاح مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن الدولة تسابق الزمن، لإدخال مشروعات استصلاح الأراضى فى مناطق الدلتا الجديدة وتوشكى ووسط سيناء إلى الخدمة، والتى تقدر بـ3‪٫5 مليون فدان، وهو ما يساوى نحو ثلث مساحة الأراضى الزراعية القديمة الموجودة فى مصر، ما يسهم فى «التنمية الزراعية»، وأن هذا الأمر استلزم بذل جهد ووقت وتكلفة كبيرة.

وقال إن "مشروع الاستصلاح الزراعى ضخم للغاية، ويتطلب استثمارات كبيرة، فضلا عن احتياجاته لكميات وفيرة من المياه والأسمدة، بخلاف تجهيزه كمشروع"، مضيفًا أن الباب مفتوح أمام إسهامات المستثمرين فى تحقيق التنمية الزراعية.

وشدد على أن أفضل استخدام للغاز الطبيعى ليس بيعه كوقود، وإنما إدخاله فى صناعات أخرى، لتعظيم القيمة المضافة، مشيرا إلى أن "الاهتمام بالصناعة يتطلب توفير نحو 800 مليون دولار من أجل إنشاء مصانع أخرى، لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير، وهو الأمر الذى يأخذ وقتا طويلا، وكانت لدينا فى الماضى أولويات، حيث إن تشغيل المصانع يتطلب أولا توفير الطاقة الكهربائية والغاز"، فى ظل مراعاة الاشتراطات البيئية.

وطالب الرئيس وسائل الإعلام بتسليط الضوء على مشروعات التنمية الجديدة، وبالأخص مشروعات الزراعة بالدلتا وسيناء وتوشكى، ليتفاعل الشباب مع ما يتم على أرض الواقع، داعيا أجهزة الدولة إلى تنظيم رحلات لشباب الجامعات والمدارس، لـ«يشاهدوا المشروعات على أرض الواقع بأيدى إخوانهم، حتى لا يعبث أحد بعقول شبابنا».

كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفداً من رؤساء وممثلى عدد من كبريات الشركات العالمية (الصينية والفرنسية والسويسرية) العاملة فى مجال إدارة وتشغيل الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات الدولية، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل، والفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية المشرف على التصنيع العسكرى، والفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية.

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء يأتى فى أعقاب اتفاق الحكومة مع تحالف يضم شركات موانئ هاتشيسون/ COSCO/ CMA Terminals/ MSC على إنشاء وإدارة وتشغيل، واستغلال وصيانة وإعادة تسليم، محطتين للحاويات بمينائى السخنة والدخيلة، باستثمارات تُقدر بحوالى 1,6 مليار دولار، حيث ستقوم المحطتان بإضافة طاقة استيعابية للموانئ المصرية تصل إلى 5 ملايين حاوية مكافئة / سنوياً، ما يمثل زيادة 50٪ من قدرة الموانئ المصرية لتداول الحاويات.

وخلال الاجتماع عبر الحضور عن تفاؤلهم بمستقبل الاستثمار فى مصر، فى ضوء ما يلمسونه من فكر متطور فى إدارة مناخ الأعمال، يهدف لتعظيم الاستفادة من التحديث المتكامل للبنية الأساسية، سواء على مستوى الموانئ البحرية، أو شبكة الطرق والمواصلات المتطورة التى تربط بينها، وخاصة القطار الكهربائى السريع، بما يحقق التواصل بين مناطق الإنتاج والاستهلاك والمراكز اللوجستية والموانئ الجافة، بالإضافة إلى التنامى الإيجابى فى مستوى المرافق والخدمات، وكلها أمور تؤهل مصر لاستيعاب استثمارات أكبر فى جميع المجالات.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى ـ الأسبوع الماضى ـ مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق أحمد الشاذلى رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب بكر البيومى مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة.

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد متابعة جهود تطوير البنية التكنولوجية والمعلوماتية على مستوى الجمهورية، فى إطار المشروع الاستراتيجى للتحول الرقمى للدولة.

وتم التطرق إلى الموقف التنفيذى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، التى تربط جميع عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية، كهيئات الإسعاف والرعاية الصحية وأجهزة النجدة والحماية المدنية.