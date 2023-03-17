بدء التسجيل فى الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين تمهيدا لإجراء الانتخابات

جدة - نرمين السيد - بدأت فى تمام الساعة الساعة الـ 10 من صباح اليوم، وحتى الساعة الـ12 ظهرا، عملية تسجيل الناخبين فى كشوف الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، تمهيدا لانطلاق التصويت بالانتخابات على منصب النقيب وكذا التجديد النصفى لعضوية مجلس النقابة فى وقت لاحق من ظهر اليوم.





ويترأس نقيب الصحفيين الحالى ضياء رشوان الجمعية العمومية، ومن المنتظر أن تبدأ عملية التصويت فى الانتخابات لاحقا، وذلك عقب اكتمال النصاب القانونى للحضور، والمحدد بـ 25% من الصحفيين بجدول المشتغلين المسددين للاشتراك السنوى.

وتجرى العملية الانتخابات على منصب نقيب الصحفيين، و6 مقاعد لمجلس النقابة.

وقال أيمن عبد المجيد سكرتير عام مجلس نقابة الصحفيين – فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن عدد أعضاء الجمعية العمومية بجدول المشتغلين الذين يحق لهم التصويت فى الانتخابات يبلغ 9852 صحفيا.

وأوضح أن أنه تم إقامة سرادق أمام مبنى النقابة بشارع عبد الخالق ثروت بوسط القاهرة، حتى يمكن استيعاب كثافة الحضور دون تعطيل حركة المرور، مشيرا إلى أن عدد اللجان الانتخابية يبلغ 23 لجنة؛ 22 منها بالقاهرة، وواحدة بالنقابة الفرعية بالإسكندرية، على أن يحضر بكل منها مستشار من هيئة النيابة الإدارية ومعه معاون إدارى، حيث تتولى الهيئة الإشراف على العملية الانتخابية برمتها.

ويتنافس بالانتخابات على مقعد النقيب والتجديد النصفى لمجلس النقابة 51 مرشحا، وتجرى المنافسة بين 11 مرشحا على منصب نقيب الصحفيين، بينما يتنافس على ستة مقاعد بالمجلس 40 مرشحا، من بينهم 12 مرشحا على مقاعد المجلس المخصصة للمرشحين الذين تزيد مدة عضويتهم بالنقابة عن 15 سنة، و28 مرشحا على المقاعد المخصصة للمرشحين الذين لم تتخط مدة عضويتهم 15 سنة، فى ما تصح عملية التصويت باختيار 6 من المرشحين المدرجة أسماؤهم بالكشوف سواء كانوا فوق السن أو تحته بالنسبة للمرشحين لعضوية المجلس.

وينص قانون نقابة الصحفيين على أن الجمعية العمومية للنقابة تعقد اجتماعها العادى فى يوم الجمعة الأول من شهر مارس من كل سنة فى المقر الرئيسى للنقابة، وتختص الجمعية العمومية بعدد من البنود على رأسها: النظر فى تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية واعتماده، واعتماد الحساب الختامى للسنة المالية المنتهية، وإقرار مشروع الميزانية الخاصة بالسنة المالية المقبلة، وانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة بدلا من الذين انتهت مدة عضويتهم، وإقرار مشروع اللائحة الداخلية للنقابة، والنظر فيما يهم النقابة من أمور يرى مجلس النقابة عرضها على الجمعية العمومية.

ويتضمن النص القانونى أنه فى حال عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية بحضور 50% + عضو واحد من أعضائها فى الدعوة الأولى، تدعى الجمعية العمومية للانعقاد الثانى يوم الجمعة 17 مارس الجارى بحضور ربع الأعضاء، وتجرى الانتخابات كالمتبع تحت إشراف قضائى.