وزير التنمية المحلية يستعرض انجازات وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 17 مارس 2023 10:24 صباحاً - إتساقاً مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها والتى تعمل على تمكين المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ، وإيماناً من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأن الاستقرار والتقدم لن يتحققا إلا من خلال ضمان مشاركة فاعلة للمرأة المصرية باعتبارها شريك أساسي وعنصر فاعل في بناء الجمهورية الجديدة.

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، أن الوزارة تسعى جاهدة من خلال استراتيجيتها الفاعلة لإدماج قضايا المرأة فى عملية التنمية الشاملة والمستدامة بالمحافظات وتسخر أدواتها لتحقيق أهدافها متمثلة في وحدة تكافؤ الفرص المركزية بالوزارة بالتنسيق مع وحدات تكافؤ الفرص العامة والفرعية بالمحافظات البالغ عددها 254 وحدة على مستوى المحافظات والمدن التابعة لها مشيراً الى أن النجاحات التي تحققت على ارض الواقع جعلت الوزارة والمحافظات في مكانة متميزة ومتقدمة لترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص في مجال حقوق المرأة والذى نص عليه الدستور، والاستجابة للاحتياجات الفعلية لها، خاصة المقيمة في ريف الوجه القبلي، والمعيلة، والمسنة، والمعاقة، باعتبارهن الفئات الأولى بالرعاية، عند وضع الخطط التنموية من أجل توفير الحماية الكاملة لهن والاستفادة الكاملة من الطاقات والموارد البشرية والمادية .

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن وحدات تكافؤ الفرص تمكنت منذ انطلاقها وحتى 2022 إطلاق 6 مبادرات فى جميع المحافظات تستهدف مشاركة المرأة على نطاق واسع فى جميع القطاعات السياسية والاجتماعية والثقافية، وتستهدف المبادرات عقد ورش عمل وندوات لرفع الوعى والتثقيف بقضايا المرأة وأهم قضايا المجتمع، مشيراً الى تكليفات الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالاستمرار في جهود تمكين المرأة على كل المستويات والأصعدة وتعزيز مشاركتها في سوق العمل وتعميم مراعاة قضايا النوع الاجتماعي والمساواة والإنصاف واحترام حقوق الإنسان وفتح آفاق جديدة لها لمشاركة واسعة النطاق في كافة القطاعات الاقتصادية والسياسية والإجتماعية والثقافية.

وأشاروزير التنمية المحلية الى أنه تم إطلاق مبادرة "معا ضد العنف" فى مجال الحماية ومناهضة العنف ضد المرأة التى نفذت 487 ندوة توعية تستهدف مناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والتحرش والتنمر ليستفيد منها 90,7 ألف مستفيدة،كما تم تنفيذ 8106 ندوة توعية عن الإبتزاز الإلكترونى وطرق مواجهته والجهات التى يجب اللجوء اليها لعدد 13,9 الف مستفيدة، وتنظيم 1069 ندوة ليستفيد منها 30,5ألف سيدة على مستوى دواوين عموم المحافظات والمراكز والمدن التابعة للقضاء على ظاهرة ختان الإناث والزواج المبكر والتوعية بالمخاطر الصحية والإجتماعية والنفسية لهما إضافة الى مبادرة " معاً ضد المخدرات " بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بواقع 135 ندوة لافتاً الى أن وحدات تكافؤ الفرص قامت بالتدخل الايجابي و الفعلى لإيقاف 257حالة زواج قاصرات فى إطارجهودها للحد من ظاهرة زواج القاصرات كما تم التعامل مع 75 حالة عنف 13 حالة ختان و30 حالة تسرب من التعليم.

وأفاد اللواء هشام آمنة بأهمية الأهداف التنموية التى حققتها مبادرة "أنت منتجة"، حيث تم تنفيذ 14712 ورشة تدريبية لـ 20253مستفيدة على مجالات مختلفة (السجاد – المشغولات – الملابس – الخياطة – تدبير منزلي) والتى تهدف إلى رفع مستوى معيشة السيدات، خصوصا المعيلات عن طريق التدريب ، كما تم تنظيم 29 ندوة للتعرف على طرق الإقراض وكيفية بدء مشروعات صغيرة وقانون العمل لـ 1338مستفيدة ، ومساعدة 7112 حالة فى الحصول على القروض وتسليم 887 مشروع على مستوى المحافظات بالتعاون مع منظمات العمل المدنى ومساعدة مضيفاً الى انه تم تنظيم 69 ورشة عمل لأكثر من 1532 سيدة على حرف (التطريز والاكسسوارت والديكوباج وصناعة الصابون ) ، و إقامة 192 معرض لمنتجات السيدات فى محافظات الأقصر وقنا والإسماعيلية ودمياط والشرقية والجيزة والبحيرة و المشاركة بمعارض ( تراثنا ــ ديارنا ــ أهلا رمضان ـ معرض التمور ) بالتعاون مع منصة أيادى مصر فى أكثر من محافظة .

ولفت وزير التنمية المحلية انه في اطار مبادرة انتى منتجة تم توزيع مساعدات عينية وادوية ومستلزمات طبية وسلع تموينية على عدد 11213 مستفيدة ، وتوزيع عدد 72 جهاز عروسة للفتيات المقبلات على الجواز ، و تسديد ديون 25 غارمة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى ، كما تم تدريب 154 سيدة من متحدى الإعاقة على أساسيات القص والحياكة مع منحهن شهادة خبرة وماكينات خياطة بخصم 50% ، كما تم إعادة بناء 56 منزل بإجمالى مبلغ 5,7 ملايين جنيه بمراكز ( سمالوط ــ أبو قرقاص ـ ملوى ــ بنى مزار ) و تسليم 11 منزل بمركز المنيا و22 منزل ببندر المنيا ، و بناء أسقف لعدد 300 منزل بالدقهلية.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن اهتمام الوزارة بالمرأة العاملة بالمحليات تم ابرازه فى إطلاق مبادرة "يوم فى قرية " حيث تم التعامل مع 52 شكوى للسيدات العاملات بالإدارة المحلية و حل أكثر من 500مشكلة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية على مستوى القرى ، كما تم تنظيم180 ندوة للتعريف بدور وحدات تكافؤ الفرص ، و إستخراج عدد 8036 بطاقة رقم قومى للسيدات بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة مشيراً الى دور الوحدات الهام ومشلركتها الفاعلة فى أنشطة مبادرة حياة كريمة ( جلسات الحوار المجتمعى ) ، بالإضافة الى تنظيم القواقل الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة كما شاركت الوحدات بمبادرة (لتسكنوا إليها بالتعاون مع الأزهر الشريف ) .

وأشار اللواء هشام آمنة ، أنه فى ضوء توجيه وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات لرفع الوعى والاهتمام بالصحة العامة للمرأة وأهمية التعليم، تم تنفيذ عدد31 قافلة طبية فى مجال الصحة الإنجابية لعدد 30206 مستفيدة ،و تنظيم عدد 214 حملة للكشف المبكر لسرطان الثدى لعدد 7503 سيدة ، كما تم تنفيذ أكثر من 993 قافلة طبية لعدد250,638 مستفيد لتخصصات أخرى مختلفة ، وعقد 148 ندوة عن الصحة الأنجابية والتغذية السليمة وتربية المراهقين لعدد 8322 مستفيدة، وتنظيم 262ندوة توعية بأهمية لقاح كورونا لعدد 20,492 مستفيدة.

وأكد وزير التنمية المحلية على الاهتمام الكبير الذى توليه وحدات تكافؤ الفرص ببناء القدرات ورفع الوعى، حيث نظمت 45 ورشة عمل للتعريف بالتحول الرقمى لعدد1517 سيدة ،و تدريب 587شخص من ذوى القدرات الخاصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات ،و تنظيم أكثر من 11 ورشة لـ 51 سيدة لمحو الأمية التكنولوجية من العاملات بداوين عموم المحافظات ، وتم تنمية مهارات السيدات العاملات فى اللغة الإنجليزية لعدد 45 مستفيدة، وتنظيم عدد 123 ندوة عن ترشيد الإستهلاك لعدد 3562 مستفيدو رفع الوعى والتعريف بأهم القضايا المجتمعية ( استراتيجية حقوق الإنسان ومحور تمكين المرأة ـ أهمية ترشيد المياه ــ ترشيد إستخدام الكهرباء ـ إعادة التدوير ــ حقوق المسنين تحت عنوان "رد الجميل") ، وعقد 52 ندوة عن التغيرات المناخية لعدد 652 مستفيدة ، كما تم تنظيم 73 ندوة عن الإبتزاز الإلكترونى لعدد795سيدة ،وعقد 24 ندوة عن تنمية الأسرة المصرية ودعم روح الإنتماء ، وإطلاق مبادرات للتعامل مع ذوى الإحتياجات الخاصة من الصم والبكم ( جسور ــ تواصل ) لتدريب مقدمى الخدمات على لغة الإشارة إضافة الى 148ندوة لعدد8322 مستفيدة فى مجال مشروع تنمية الأسرة المصرية .

وفى نفس السياق ... استكمل اللواء هشام آمنة حديثه عن دور وحدات تكافؤ الفرص ببناء القدرات ورفع الوعى حيث تم تنظيم 257ندوة توعية للتعريف بالتعديلات الدستورية بدستور 2019 وأهمية مشاركة المرأة فى الحياة السياسية ، وعقد 181 ندوة لحث السيدات على المشاركة فى التصويت وتوعية السيدات بأهمية دورها فى تشجيع أسرهن على المشاركة الإيجابية فى العملية الإنتخابية وطباعة وتوزيع ملصقات للتوعية بأهمية المشاركة فى عملية التصويت ، وتنفيذ 8 دورات تدريبية لبناء القدرات فى مجالات مختلفة (قانون الخدمة المدنية ــ إدارة الوقت ــ التواصل الفعال ـ مفهوم الشمول المالى) لعدد769 مستفيدة مشيراً الى أهمية مبادرة" قرية مصرية بلا أمية" تم تنظيم 265 فصل ومحو أمية استفاد منه 207,6 الف سيدة ، وتنفيذ 160 ندوة عن التسرب من التعليم لعدد 5050 مستفيدة .

وفيما يخص تمكين المرأة ووضعها فى مراكز إتخاذ وصنع القرار ،أضاف الوزير الى الإدارة العامة لتكافؤ الفرص بالوزارة نفذت برنامج " رائدات العمل التنفيذى بالمحليات " يختص البرنامج ببناء قدرات العاملات بدواوين عموم المحافظات لتأهيلهن لشغل مناصب قيادية بالإدارة المحلية ، ويهدف البرنامج إلى بناء قدرات المرأة سعيًا لزيادة حصة تمثيلها في المناصب القيادية بالمحليات ، مع تنمية مهاراتهن لجعلهن رائدات بالعمل المجتمعى لعدد 93 مستفيدة من مختلف المحافظات حتى الآن .