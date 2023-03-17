وزير الرى ومحافظ الغربية يشهدان توقيع بروتوكول تعاون بين بين الوزارة والمحافظة

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 17 مارس 2023 10:24 صباحاً - الدكتور سويلم : مجهودات كبيرة من أجهزة الوزارة لحصر الأملاك والأصول وإزالة التعديات وإختيار أفضل السبل لإستثمار وإستغلال هذه الأملاك والإستثمار الأمثل للأراضي المملوكة للوزارة في مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة

- بنود البروتوكول تتضمن التأكيد على عدم السماح بإقامة أية أعمال تؤثر على سريان المياه أو الجسور أو التغطيات أو إعاقة أعمال الصيانة أو التأثير على سلامة الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة

الدكتور رحمى :

- حرص محافظة الغربية على الإستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة بنطاق المحافظة

- تحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد ومدخلات الدولة بعوائد إستثمار أموالها

إستقبل السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ، السيد الأستاذ الدكتور/ طارق رحمي محافظ الغربية ، حيث تم مناقشة موقف المشروعات المائية التي يتم تنفيذها بنطاق محافظة الغربية ، واستعراض السياسة المائية بالمحافظة ، وأعمال إزالة التعديات على المجاري المائية بنطاق المحافظة .

وعقب اللقاء شهد الدكتور سويلم والدكتور رحمي توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الرى ومحافظة الغربية لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بالمحافظة ، وتم توقيع البروتوكول من السيد المهندس/ محمد صالح البسيوني الوكيل الدائم لوزارة الموارد المائية والري ، والسيد الأستاذ الدكتور/ أحمد محمد عطا نائب محافظ الغربية .

وصرح الدكتور سويلم أن أجهزة وزارة الموارد المائية والري تبذل مجهودات كبيرة فى مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها وإزالة التعديات ، مع العمل على إختيار أفضل السبل لإستثمار وإستغلال هذه الأملاك ، والإستثمار الأمثل للأراضي المملوكة للوزارة فى مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ووفقاً للقوانين المنظمة لذلك ، وذلك من خلال قيام الادارة المركزية للأملاك بعمل معاينات علي الطبيعة والتنسيق مع أجهزة الوزارة بالمحافظات المختلفة لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين فى إستغلالها .

وأكد سيادته أن بنود البروتوكول الذى تم توقيعه تتضمن التأكيد على عدم السماح بإقامة أية أعمال يكون من شأنها التأثير على سريان المياه بالمجارى المائية أو التأثير على جسورها أو التغطيات أو إعاقة أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها أجهزة الوزارة للمجاري والمنشآت المائية بالمنطقة أو التأثير على سلامة الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة .

ومن جانبه .. صرح الدكتور رحمى أن هذا البروتوكول يأتي ضمن حرص محافظة الغربية على الإستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة ، وذلك ووفقا لإستراتيجية التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة وتسعى لتطبيقها وتماشيا مع التوجهات العامة لتعظيم الإستفادة من الأصول ذات النفع العام ، بهدف تحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد ومدخلات الدولة بعوائد إستثمار أموالها .

الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري هي الجهة المنوط بها الإشراف على الأملاك العامة للدولة ذات الصلة بالموارد المائية والري وإداراتها والحفاظ عليها ، وذلك في إطار القوانين المنظمة لذلك وأخصها القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ بشأن إصدار قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية ، وكذا القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ولائحته التنفيذية .

وطبقاً لبنود البروتوكول .. ستقوم أجهزة وزارة الموارد المائية والرى بأعمال مُراجعة وإعتماد المخطط العام للمنطقة ، و مُراجعة وإعتماد التصميمات والرسومات الهندسية والمقايسات الفنية للأعمال الإنشائية للمشروعات التي سيتم طرحها للتأكد من صلاحيتها لطبيعة الأرض المقام عليها هذه المشروعات وعدم تأثيرها على كافة أنشطة الري والصرف بالمنطقة ، ومراجعة كراسة الشروط والمواصفات العامة الخاصة بالمشروعات التي سيتم طرحها ، والإشراف الفني على تنفيذ الأعمال لضمان عدم مخالفة المتعاقد لأي إشتراطات قد تؤثر على أنشطة الري والصرف في المنطقة .

وستقوم أجهزة محافظة الغربية بإتخاذ كافة إجراءات الطرح والمزايدة ، وطرح المُخطط العام للمنطقة طبقاً للاشتراطات التي يتم إعدادها بمعرفة لجنة مشتركة مشكلة من الوزارة والمحافظة ، وإعداد العقد عن طريق الإدارات المعنية بالمحافظة بالإشتراك مع أجهزة وزارة الموارد المائية والري وإعتمادها ، وإبرام العقد وإصدار تراخيص مزاولة الأنشطة المرخص بها للمستثمرين .