وزير التعليم العالي يلتقي وفد شركة إليومينا الأمريكية لبحث التعاون في مشروع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 17 مارس 2023 10:24 صباحاً - - وزير التعليم العالي : الوزارة تحرص على تعزيز الشراكة بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بمصر مع المؤسسات العلمية الدولية الكبرى.

- د. أيمن عاشور: مشروع الجينوم المصري يعد مبادرة وطنية متميزة ستساعد على التنبؤ بالأمراض الوبائية المستقبلية.

- التعليم العالي: توسيع قاعدة البيانات الخاصة بمشروع الجينوم المصري، ومشاركتها بين مجتمع البحث المصري.

- التعليم العالي : مشروع الجينوم المصري له فوائد اقتصادية ممثلة في رفع القدرة على تقديم خدمات الجينوم في مجالات الرعاية الطبية

استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفد شركة إليومينا، إحدى المؤسسات الكبرى في التكنولوجيا الحيوية والرائدة في مجال الجينوم، لبحث سبل التعاون العلمي بمشروع الجينوم المصري، والتعاون مع الجامعات المصرية في مجال التكنولوجيا الحيوية والجينوم، بحضور د. مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، د. أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالتجمع الخامس.

في بداية اللقاء، رحب الوزير بوفد شركة إليومينا، مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز الشراكة بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بمصر مع المؤسسات العلمية الدولية الكبرى، موضحًا أن مشروع الجينوم المصري يعد أكبر مشروع علمي في تاريخ مصر الحديثة، حيث أطلقت الوزارة المبادرة الخاصة بهذا المشروع ممثلة في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتعاون مع وزارات الدفاع، والصحة، والاتصالات، وأكثر من 15 جامعة ومركزًا بحثيًّا ومؤسسة مجتمع مدني.

وأكد د. أيمن عاشور على أن المشروع يعد مبادرة وطنية متميزة، حيث سيساعد على التنبؤ بالأمراض الوبائية المستقبلية، وتحديد طرق مواجهتها، وسيساعد في الاكتشاف المبكر للجينات المتعلقة بالأمراض الأكثر شيوعًا عند المصريين، وأفضل البروتوكولات العلاجية والوقائية لها، وستمكن نتائج المشروع منظومة الصحة المصرية من الاستفادة من التقدم الطبي في مجال الطب الشخصي والدقيق، مشيرًا لأهمية العمل على توسيع قاعدة البيانات المتعلقة بهذا المشروع، وانعكاس ذلك على تحويل نموذج الرعاية الصحية من خلال توقع ومعالجة أفضل.

وأوضح الوزير أن الهدف من اللقاء هو مناقشة آليات تفعيل أوجه التعاون مع شركة إليومينا، من خلال العمل على توسيع قاعدة البيانات الخاصة بمشروع الجينوم المصري، ومشاركتها بين مجتمع البحث المصري، لافتًا إلى أنه كلما كبُرت مجموعة البيانات، زادت قيمتها بما يعود بالنفع على نجاح مشروع الجينوم المصري، وإمكانية مساهمة شركة إليومينا بشكل أفضل في تعليم وتدريب خبراء الجينوم المصريين.

وبحث الوزير مع وفد الشركة التعاون مع المجتمع الأكاديمي في مصر، والنهوض بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، فضلًا عن تقديم رؤى ومقترحات بشأن تنفيذ المبادرات التي اتخذتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ لتطوير التعليم العالي، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة، مؤكدًا حرص مصر على النهوض بالخدمات التعليمية والبحثية؛ لتلبية الاحتياجات المستقبلية للاقتصاد الوطني والمجتمع المحلى.

ومن جانبه، أعرب د. مصطفى رفعت عن استعداد الجامعات المصرية للتعاون مع الشركة في مجالات التدريب والتعليم فيما تقدمه من خبرات بمجالات التكنولوجيا الحيوية والجينوم.

وأكد د. أيمن فريد أن مشروع الجينوم المرجعي يهدف لرسم خريطة جينية للمصريين وعواملهم الوراثية، وسيساهم بشكل فعال في تحديد سر وسبب الأمراض الشائعة عند المصريين مثل أمراض القلب، والأورام، والأمراض الوراثية، وبدلًا من أن يحدد الطبيب المرض من خلال الأعراض الظاهرة على المريض، يمكن مستقبلًا ومن خلال معرفة الجينوم، معرفة المرض وطبيعته ومدى استجابة الجسم للعلاج بل تحديد العلاج الأمثل الذي يتناسب مع العوامل الجينية للمريض.

وأضاف فريد أن المشروع له فوائد اقتصادية أخرى ممثلة في رفع القدرة على تقديم خدمات الجينوم في مجالات الرعاية الطبية، وخفض تكلفة الرعاية، ورسم خطط وقائية تحمي المصريين من الأمراض والأوبئة غير المتوقعة، وعلاج الأمراض المستعصية، وتطبيق الوراثة الدوائية في العلاج، وتصميم الأدوية بما يتلاءم والمحددات الجينية للمصريين.

ومن جانبهم، قام وفد شركة إليومينا بعرض أبرز إنجازات الشركة في مجال التكنولوجيا الحيوية، وتعاونها مع عدد من الجامعات والمؤسسات، أبرزها: (جامعة القاهرة، جامعة طنطا، جامعة عين شمس، مستشفى سرطان الأطفال ٥٧٣٥٧، مستشفى قلب الأطفال مجدي يعقوب، والمركز القومي للبحوث)، معربين عن استعدادهم للتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك الجامعات المصرية في مجال البيوتكنولوجي ومشروع الجينوم المصري.

ضم وفد شركة إليومينا السيدة/ سامية شريف رئيس الشؤون الحكومية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وباكستان وتركيا، جريجوري غونزاليس مدير المبيعات والشؤون التجارية في الشرق الأوسط، جريجوري إيسرت مدير عام الأسواق الناشئة، د.غرايم بيثيل رئيس قسم النمو الإستراتيجي، السيد/ محمد عبده مدير مبيعات الشرق الأوسط.

وشهد اللقاء حضور ممثلي شركة محرم وشركاه للسياسات العامة والاتصالات الاستراتيجية: أ/ ولاء شومان نائب الرئيس للتخطيط والمتابعة، أ/ سارة جاد محلل السياسات العامة، وتعد الشركة مستشار السياسيات العامة والعلاقات الحكومية لشركة إليومينا.

جدير بالذكر، أن مشروع الجينوم المرجعي للمصريين وقدماء المصريين، هو المشروع البحثي الأكبر في تاريخ منظومة البحث العلمي المصرية الحديثة، والذي أعد مقترحه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بناءً على دراسة أجرتها الأكاديمية عن الأولويات والاستعدادات لمرحلة ما بعد كورونا، وأعلنت عنه في بداية عام 2021، وفاز بالمشروع تحالف بقيادة مركز البحوث الطبية والطب التجديدي بوزارة الدفاع، ويضم 13 جهة من جامعات ومراكز بحثية من وزارات الدفاع والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة والاتصالات، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.

وأعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في 1 مارس 2021 إشارة البدء للمشروع واعتباره مشروعًا قوميًا، يهدف إلى دراسة جينات المصريين وقدماء المصريين؛ لتقديم خدمات الطب الشخصي والدقيق، وتوقع الأمراض وتقديم خدمات طبية طبقًا لآخر ما توصل إليه العلم.

يذكر أن شركة إليومينا Illumina هي شركة أمريكية مقرها في سان دييغو، كاليفورنيا، تأسست عام 1998، وتعد الشركة من أبرز الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا الحيوية biotechnology والرائدة في مجال الجينوم Genomics على مستوى العالم، وتم اختيار الشركة في عام 2014 على أنها أذكى شركة في العالم بحسب مجلة إم آي تي تكنولوجي ريفيو الصادرة عن معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.