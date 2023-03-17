«كتف فى كتف».. كل ما تريد معرفته عن مبادرة التحالف الوطنى

جدة - نرمين السيد - وذلك بمشاركة أكثر من 80 ألفا من متطوعى التحالف الوطنى ضمن مبادرة "كتف فى كتف"، التى تستهدف توزيع أكثر 4 ملايين "كرتونة" مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية.

يأتى ذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى مؤتمره الأول بضرورة بذل قصارى الجهد لتقديم مزيد من الدعم للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية، من خلال جهود داعمة ومبادرات طموحة من شأنها تخفيف العبء عليهم وتوفير حياة كريمة لهم.

مبادرة "كتف فى كتف"



وتعد مبادرة "كتف فى كتف" أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية فى تاريخ مصر، حيث تستهدف توزيع أكثر من 4 ملايين "كرتونة" غذائية قبل حلول شهر رمضان المبارك، كما أنها تعزز مبدأ التكافل الاجتماعى بين أبناء الوطن، وتدعم ثقافة العمل التطوعى التى تساعد فى توسيع شبكة الحماية الاجتماعية من خلال الجهود التى تبذلها الدولة، بالتعاون مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى الشريك الرئيسى فى مسيرة التنمية للدولة المصرية.

جهود التحالف الوطنى

وانطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى - فى شهر مارس 2022 - بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى، 2022 عامًا للمجتمع المدنى، بمشاركة وعضوية 33 مؤسسة وكيانا خدميا وتنمويا، منتشرة بجميع المحافظات، بجانب الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والذى يضم فى عضويته 30 اتحادا نوعيا 27 اتحادا إقليميا، تعمل فى مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية، وصحية، وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.

مشاركة نجوم المجتمع

وأعلن عدد من المشاهير ورموز المجتمع من الفنانين والرياضيين والإعلاميين والشخصيات العامة دعمهم لمبادرة "كتف فى كتف"، ومشاركتهم فى الاحتفالية الخاصة بأكبر مبادرة للحماية الاجتماعية.

كتف فى كتف المبادرة الأكبر فى تاريخ العمل الأهلى

من جانبه قال محمد جمال، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ومسؤول قطاع الصعيد بمؤسسة صناع الحياة، إن مبادرة كتف فى كتف هى المبادرة الأكبر فى تاريخ العمل الأهلى والوطن العربى للحماية المجتمعية والتكافل الاجتماعى.

وأضاف "جمال" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجى طاهر، ببرنامج "المبادرة" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة فى الفترة الأخيرة تتخذ خطوات عديدة لمساعدة المواطن وتلبية احتياجاته.

وتابع بأن مبادرة كتف فى كتف مع دخول شهر رمضان، هى مبادرة للتكافل الاجتماعى لتقديم مساعدات غذائية للأسر الأولى بالرعاية كى نواجه جميعًا الظروف الاقتصادية التى يشهدها العالم، وكتفنا فى كتف بعض نستطيع أن نمر بكل الظروف الصعبة.

«كتف فى كتف» أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية بمصر



أكد محمود الجارحى عضو مجلس أمناء مؤسسة الجارحى للتنمية المجتمعية، وعضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، أن مبادرة كتف فى كتف إحدى مبادرات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وهى أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية فى مصر.

وأضاف "الجارحى"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن مبادرة "كتف فى كتف" توصيف لحالة المصريين، فالمصريون يدعمون بعض فى الأزمات، والتوجه هو أن مؤسسات المجتمع المدنى المنضمة إلى التحالف الوطنى تتضافر جهودها للوصول بأكبر قدر من المواد الغذائية، خاصة أننا مقبلون على شهر رمضان المبارك، وذلك للأسر الأكثر استحقاقا والأولى بالرعاية، بواقع 4 ملايين أسرة.

وتابع عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، أن الاستعدادات على قدم وساق، ومنذ أسابيع، فإن هناك تنسيق كامل بين كل المؤسسات وتعاون تام لتجهيز 4 ملايين كرتونة مواد غذائية، ومعظم المؤسسات فى الساعات الأخيرة شارفت على الانتهاء، وهناك عمل متواصل ليلا ونهارا، لتوزيع الكراتين على المستحقين خلال الفترة الحالية، وتتوج هذه الأعمال والمجهودات بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسى للفعالية فى استاد القاهرة، وهو ما يمثل رسالة دعم كبيرة جدا للعمل الأهلى التنموى ومؤسسات المجتمع المدنى.