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حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم السبت 17-3-2023

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حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 17 مارس 2023 09:29 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل السبت18-3-2023

مهنياً: خطوات مهمة وقرارات حاسمة قيد التنفيذ، لكن ذلك لا يعني القيام بخطوات عشوائية وغير مدروسة.

عاطفياً: حين يخطىء الشريك عليك أن تظهر له أخطاءه، وفي حال عدم القيام بذلك قد يقع في الخطأ مجدداً.

صحياً: أنت مقتنع تماماً بما تقوم به على صعيد المحافظة على صحتك؟ إذن استمر في ذلك.

حظك اليوم برج الثور السبت18-3-2023

مهنياً: إذا وجدت نفسك متوتراً عليك أن تبحث عن الأسباب، ويستحسن عدم القيام بالعمل المطلوب كونه واجباً عليك.

عاطفياً: مهما حاولت تأجيل المواجهة مع الشريك، فإن الأمور قد تتفاقم وتزداد تعقيداً، وعندها يصبح ترميم حبك مستحيلاً .

صحياً: لا بد أحياناً من قرارات حاسمة على الصعيد الصحي، ولا سيما إذا تفاقم الوضع.

حظك اليوم برج الجوزاء السبت18-3-2023

مهنياً: تحصل على ما كنت تتمناه لتحقيق مستقبل واعد وزاهر، نجاح تلو آخر، وتقدّم ملحوظ على كل الصعد.

عاطفياً: حياتك العاطفية غنية، وتجعلك أكثر انفتاحاً على الخارج، فتجد نفسك أكثر طلاقة في الكلام والتواصل مع الشريك.

صحياً: تتمتع بصحة جيدة نادراً ما يطرأ عليها مشكلات كبيرة.

حظك اليوم برج السرطان السبت18-3-2023

مهنياً: الطموح الكبير يولّد عندك حافزاً أكبر للعمل بجدية، وهذا يولد منافسة شديدة بينك وبين أحج الزملاء لتقديم الأفضل.

عاطفياً: خلاف بسيط وعابر مع الشريك يولّد بعض الاختلاف في وجهات النظر، لكن حله يتم بعد تدخل العائلة..

صحياً: حصّن نفسك ضد الحساسية العاطفية الشديدة وحاول أن تكتسب المزيد من الصلابة لتواجه أمور الحياة.

حظك اليوم برج الاسد السبت18-3-2023

مهنياً: إنجازات مهنية لافتة ودقة في التنفيذ وصولاً إلى النجاح، وهذا سيكون عنوان المرحلة المقبلة إذا قمت بالخطوات اللازمة.

عاطفياً: لا تكن قاسياً مع الشريك فغايته تبقى راحتك وسعادتك، واندفاعه قد يكون السبب في ارتكابه الأخطاء.

صحياً: المأكولات المحتوية على البروتيينات مفيدة للصحة، لكن هذا لا يعني أن بقية المأكولات مضرّة.

حظك اليوم برج العذراء السبت18-3-2023

مهنياً: قد لا تنسجم رغباتك مع إرادة بعض المقربين منك، انتبه للمظاهر وحاول ان تنسجم مع الظروف والتطورات تجنباً لبعض سوء التفاهم.

عاطفياً: أنت على موعد مع الحب والمشاعر العاصفة، وتراك أكثر قرباً من الشريك ملبياً كل رغباته بدون تردد.

صحياً: أنت عاطفي جداً وتتأثر بأبسط الأشياء وتشعر أن كل الأمور تترك بصماتها على نفسيتك.

حظك اليوم برج الميزان السبت18-3-2023

مهنياً: تتعامل مع مؤسسات أو مجموعات وتكون آمالك مشرقة وتتاح لك فرص استثنائية لتحقيق حلم ما.

عاطفياً: تقوم مع الشريك بنشاطات ورحلات ترفيهية، بعيداً عن زحمة الحياة اليومية، مفضلين عليها أحضان الطبيعة.

صحياً: أنت بحاجة إلى استرداد قواك وعزيمتك جراء تعب الأيام الأخيرة، خذ إجازة ترتاح فيها وتجدد قواك.

حظك اليوم برج العقرب السبت18-3-2023

مهنياً: اقتنع بما هو مقدر لك، إن عملك هو مصدر رزقك ولا بديل عن أقله في المدى المنظور..

عاطفياً: لا تقدم على أعمال عشوائية للفت نظر الشريك، فهو راضٍ عمّا قدمته حتى اليوم ولست مضطراً إلى بذل المزيد.

صحياً: أنت واقع تحت ضغوط نفسية تؤثر في أعصابك، من المستحسن أن تسعى لتنظيم حياتك اليومية والتخلص من أسباب القلق والهم.

حظك اليوم برج القوس السبت18-3-2023

مهنياً: يتحدّث هذا اليوم عن مشروع خلاق له علاقة بأمور جمالية وفنية وثقافية.

عاطفياً: حبك المنسجمة بمن تحب تجعلك تفكر في ارتباط جدي وخصوصاً أن الفرصة باتت سانحة لتبوح له بمشاعرك.

صحياً: بعد التعب تأتي الراحة، عليك أن تقوي عزيمتك وأن تنال قسطاً وافراً من النوم خلال عطلة الأسبوع.

حظك اليوم برج الجدي السبت 18-3-2023

مهنياً: حين تعمل بجهد كبير فإنّ الجميع سيسعى لكي تنال حقك، وهذا سيشعرك بارتياح كبير وسعادة بالغة.

عاطفياً: عليك توضيح بعض النقاط العالقة، وإلا فإنّك ستبقى رهن الشكوك، وذلك لن يكون في مصلحتك.

صحياً: كثرة إسرافك في العمل والعاطفة قد يؤثر في صحتك ويتركك عرضة للتوترات العصبية والتشنجات.

حظك اليوم برج الدلو السبت18-3-2023

مهنياً: تساهم شعبيتك في دعمك اذا كنت تريد الترشح لمنصب او موقع اجتماعي او سياسي.

عاطفياً: تشهد حياتك العاطفية تطوراً ملحوظاً، وتجد متعة في التعرف إلى أشخاص جدد.

صحياً: ضغوط العلم تجعلك عرضة لتوترات عصبية، وتشعرك بأنك غريب عن أهلك وعائلتك.

حظك اليوم برج الحوت السبت 18-3-2023

مهنياً: نجاحك الباهر في العمل يزعج بعضهم ويفرح بعضهم الآخر، وهذا طبيعي حين تكون في دائرة الضوء.

عاطفياً: محاولات مساعدة الشريك يجب أن تتواصل حتى النهاية، ولا تستسلم للعراقيل مهما تكن صعبة.

صحياً: يستحسن ممارسة بعد أنواع الرياضة للتخلص من إرهاق العمل والتوترات العصبية.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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