جدة - نرمين السيد - القاهرة
تنعقد الجمعية العمومية لنقبة الصحفيين؛ لانتخاب نقيب جديد للصحفيين و6 من أعضاء مجلس النقابة فى التجديد النصفى.
دهب
يفتتح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وخالد فودة محافظ جنوب سيناء مسجد الهدى بمدينة دهب، و الذى تم إنشاؤه مناصفة بين وزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء.
محافظات الجمهورية
تفتتح وزارة الأوقاف 91 مسجدًا بمختلف المحافظات، منها 81 مسجدًا جديدًا ومعاد تجديدها، و10 مساجد صيانة وتطوير.
جاروا
يلتقى فى السادسة مساءً فريقا الأهلى والقطن الكاميرونى ضمن منافسات الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا لكرة القدم.
الجزائر
يلتقى فى التاسعة مساءً فريقا الزمالك وشباب بلوزداد الجزائرى، فى الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا لكرة القدم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أهم الأخبار المتوقعة اليوم الجمعة 17 مارس 2023 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.