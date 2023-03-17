أهم الأخبار المتوقعة اليوم الجمعة 17 مارس 2023

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تنعقد الجمعية العمومية لنقبة الصحفيين؛ لانتخاب نقيب جديد للصحفيين و6 من أعضاء مجلس النقابة فى التجديد النصفى.

دهب

يفتتح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وخالد فودة محافظ جنوب سيناء مسجد الهدى بمدينة دهب، و الذى تم إنشاؤه مناصفة بين وزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء.

محافظات الجمهورية

تفتتح وزارة الأوقاف 91 مسجدًا بمختلف المحافظات، منها 81 مسجدًا جديدًا ومعاد تجديدها، و10 مساجد صيانة وتطوير.

جاروا

يلتقى فى السادسة مساءً فريقا الأهلى والقطن الكاميرونى ضمن منافسات الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا لكرة القدم.

الجزائر

يلتقى فى التاسعة مساءً فريقا الزمالك وشباب بلوزداد الجزائرى، فى الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا لكرة القدم.