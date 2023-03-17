حرص مصر على التعاون مع الشركات العالمية فى الخطوط الملاحية تتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - كما تناقلت الصحف توجيهات الرئيس السيسى للحكومة بمواصلة العمل المكثف لتعزيز قدرات الدولة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وضمان التشغيل الأمثل لمنظومة الطوارئ والسلامة العامة، لتحقيق سرعة استجابة أجهزة الدولة لجميع حالات الطوارئ والأزمات خلال مدد زمنية قصيرة.

واهتمت الصحف أيضا باجتماع وزير الداخلية اللواء محمود توفيق مع وزير الداخلية بجمهورية إيطاليا ماتيو بيانتيدوزى، والوفد المرافق له خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية، حيث استعرضا أوجه التعاون بين وزارتى الداخلية فى البلدين وأساليب تعزيزها بالإضافة لآخر المستجدات فى القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك.

وألقت الصحف الضوء على مشاركة القوات المسلحة فى المؤتمر الطبى (FIRST GENOME DAY)؛ احتفالا بمرور عامين على إطلاق مشروع الجينوم، وذلك بالاشتراك مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ورعاية شركة أليو مينا العالمية وفى إطار توجيهات الرئيس السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ لتنفيذ مشروع الجينوم المرجعى للمصريين، والذى تم الإعلان عنه فى مارس 2021.

وفى الشأن الرياضى، أبرزت الصحف خوض قطبى الكرة المصرية (الأهلى والزمالك) مواجهتين من العيار الثقيل، فى دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا، فالأول يحل ضيفا على القطن الكاميرونى فى طريقه لتحقيق الجزء الأول والأهم من المعادلة الصعبة، والثانى يلتقى مع شباب بلوزداد الجزائرى على نفس المنوال وضرورة حصد الثلاث نقاط، والاستمرار فى حلبة المنافسة على بطاقة التأهل إلى دور الثمانية.

وفى السياق، أفردت صحف (الأهرام) و(الجمهورية) و(المصرى اليوم) و(الشروق) صفحاتها الرئيسية والداخلية لنقل وقائع اجتماع الرئيس السيسى، أمس، مع وفد من رؤساء وممثلى عدد من كبريات الشركات العالمية العاملة فى مجال إدارة وتشغيل الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات الدولية، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والفريق أحمد خالد، قائد القيادة الاستراتيجية المشرف على التصنيع العسكرى، والفريق أشرف عطوة، قائد القوات البحرية.

ونقلت الصحف تأكيد الرئيس السيسى حرص مصر على تعزيز التعاون مع تحالف كبريات الشركات العالمية (الصينية والفرنسية والسويسرية) العاملة فى مجال إدارة وتشغيل الخطوط الملاحية، ومحطات الحاويات الدولية، فى ضوء ما تتمتع به من مكانة دولية رفيعة، وخبرات فنية وإدارية متميزة، وذلك فى إطار سعى الدولة لتنفيذ مشروع إنشاء محور "السخنة/الدخيلة" اللوجستى المتكامل للحاويات، الذى يعد أكبر ممر لوجستى متكامل لخدمة التجارة العالمية بين الشرق والغرب بالربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، بما يزيد من حصة مصر بتجارة الترانزيت فى السوق العالمية، ويسهم فى فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة للمصريين.

وفى شأن رئاسى ثان، تناقلت الصحف توجيهات الرئيس السيسى بمواصلة العمل المكثف لتعزيز قدرات الدولة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وضمان التشغيل الأمثل لمنظومة الطوارئ والسلامة العامة، لتحقيق سرعة استجابة أجهزة الدولة لجميع حالات الطوارئ والأزمات خلال مدد زمنية قصيرة.

وأوردت الصحف أن الرئيس شدد - خلال اجتماعه أمس مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق أحمد الشاذلى رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب بكر البيومى مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة - على أهمية بذل أقصى الجهد لتسهيل حياة المواطنين وتوفير وقتهم وجهدهم، وتحقيق أقصى درجات الأمن والسلامة للمواطن.

حكوميا، أوردت صحيفة (الأهرام) أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، قام أمس بجولة تفقدية موسعة شملت العديد من مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وميناء العين السخنة، يرافقه كل من السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وعدد من المسئولين.

ونقلت الصحيفة عن مدبولى قوله إن هذه الجولة تستهدف افتتاح وتفقد عدد من المشروعات الصناعية للقطاع الخاص، فى نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمتخصصة فى صناعات مهمة تستهدف التصدير، فى إطار حرص الدولة على تشجيع وجذب مثل هذه المشروعات الصناعية، وتهيئة البيئة المواتية لتوسعها وتطورها لدفع عجلة الاستثمار وتدعيم الاقتصاد.

وفى السياق التعاون الأمنى بين مصر وإيطاليا، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق استقبل وزير الداخلية بجمهورية إيطاليا ماتيو بيانتيدوزى، والوفد المرافق له خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية، حيث استعرض الجانبان أوجه التعاون بين وزارتى الداخلية فى البلدين وأساليب تعزيزها بالإضافة لآخر المستجدات فى القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك.

ونقلت الصحيفة عن تقدير الوزير الضيف لدور أجهزة وزارة الداخلية المصرية فى مجال مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة، بشتى أشكالها، خاصة الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن زيارته تأتى توطيدا للعلاقات الوثيقة والتشاور المستمر بين مسئولى البلدين، مؤكدا اهتمام بلاده بتعزيز قنوات الاتصال بين الجانبين فى ضوء التحديات الأمنية التى تفرضها الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأبرزت الصحيفة ترحيب اللواء محمود توفيق بزيارة وزير داخلية إيطاليا والوفد المرافق له للقاهرة، مؤكدا حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن بدولة إيطاليا، فى ضوء عمق علاقات الصداقة والمودة التى تربط حكومتى وشعبى البلدين، والتى انعكست بصورة جلية على عدد من مجالات التعاون الثنائى.

عسكريا، أفادت صحيفة (المصرى اليوم) بأن القوات المسلحة شاركت فى المؤتمر الطبى (FIRST GENOME DAY)؛ احتفالا بمرور عامين على إطلاق مشروع الجينوم، وذلك بالاشتراك مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ورعاية شركة أليو مينا العالمية وفى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتنفيذ مشروع الجينوم المرجعى للمصريين، والذى تم الإعلان عنه فى مارس 2021.

ونقلت الصحيفة عن اللواء طبيب خالد عامر، رئيس مركز البحوث الطبية والطب التجديدى للقوات المسلحة، الذى نقل تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، القول إن مشروع الجينوم هو أكبر مشروع علمى فى تاريخ مصر الحديثة، ويعد حجر الأساس للطب الشخصى والدقيق، ومحور جميع الأبحاث الطبية خلال السنوات المقبلة.

وفى شأن عسكرى ثان، لفتت الصحفية إلى أن جمعية المحاربين القدماء أقامت مهرجانا رياضيا بمناسبة ذكرى يوم الشهيد، على ملاعب جهاز الرياضة العسكرى، بحضور عدد من قادة القوات المسلحة.

ونقلت الصحيفة عن اللواء أشرف أحمد شريف، مدير جمعية المحاربين القدماء، تأكيد اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بتقديم جميع أوجه الدعم والرعاية لأعضاء الجمعية من أبطال القوات المسلحة وأسرهم فى جميع المجالات، مشيرا إلى دور الجمعية فى توفير جميع التسهيلات لأبطال القوات المسلحة عرفانا بدورهم الوطنى وتضحياتهم للحفاظ على الوطن وصون مقدراته.

إلى ذلك، نقلت صحيفة (الشروق) عن وزير الرى هانى سويلم تأكيده أن مصر من أكثر بلدان العالم معاناة من التأثيرات السلبية للتغير المناخى، وهو ما فرض عليها بذل جهود جبارة للتكيف من هذه الآثار والحد من تداعياتها.

وذكرت الصحيفة أن الوزير اجتمع مع ضراب الدين قاسمى سفير طاجيكستان بالقاهرة، ونهان ماورتس سفير هولندا بالقاهرة، للإعداد للمشاركة المصرية المرتقبة فى فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة، بنيويورك فى شهر مارس الجارى، مشيرة إلى أن اللقاء ناقش جهود التعاون المشترك بين مصر وهولندا وطاجيكستان فى تنظيم الأحداث الأممية الخاصة بالمياه، وبخاصة مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة لعقد المياه.

وأضافت الصحيفة أن الوزير بين أن تحديات المياه العالمية فى الوقت الحالى تؤثر سلبا على العديد من الدول حول العالم وخاصة الدول النامية وعلى رأسها الدول الأفريقية، الأمر الذى يستدعى المزيد من التعاون الدولى فى هذا المجال.

وفى سياق أهلى خدمى، أوردت صحيفة (المصرى اليوم) أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى سينظم اليوم احتفالية جماهيرية كبرى، يشارك بها أكثر من 60 ألف متطوع من التحالف الوطنى، ضمن مبادرة (كتف فى كتف)، وذلك احتفالا بجهود آلاف المتطوعين الذين شاركوا خلال الأيام الأخيرة فى تعبئة وتوزيع أكثر من 4 ملايين كرتونة مواد غذائية لتوزيعها فى جميع محافظات الجمهورية قبل بداية شهر رمضان.

وذكرت الصحيفة أن هذه الاحتفالية هى الأكبر من نوعها، إذ ينظمها التحالف وتشارك بها جميع مؤسساته التى بلغت 33 كيانا تنمويا، تشمل كبرى مؤسسات العمل الأهلى فى مصر، بالإضافة إلى الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه مع انطلاق فعاليات المبادرة فى استاد القاهرة؛ تنطلق شعلة كيانات التحالف الوطنى للإعلان عن إشارة البدء فى تحرك المتطوعين بجميع المحافظات لإدخال البهجة والطمأنينة على الأسر الأكثر استحقاقا، والتأكيد على أن المصريين دائما (كتف فى كتف).

رياضيا، أبرزت صحيفة (الشروق) المباراة المهمة التى سيخوضها النادى الأهلى ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، حيث يحل فيها ضيفا على فريق القطن الكاميرونى فى السادسة مساء، فى مهمة استعادة كبريائه القارى، على ملعب رومدى أديجا بمدينة جاروا، مشيرة إلى الجولة الخامسة للمجموعة الثانية ستشهد كذلك مواجهة مصيرية للأهلى بين الهلال السودانى وضيفه ماميلودى صن داونز الجنوب إفريقى غدا السبت.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأهلى يدخل مباراة اليوم بدافع كبير لاستعادة هيبته بعد الخسارة المذلة فى الجولة الرابعة أمام صن داونز الجنوب أفريقى فى بريتوريا بنتيجة 5 -2، وهى المرة الثانية التى يسقط فيها الفريق بخماسية أمام مستضيفه صن دوانز فى الفترة الأخيرة.

وذكرت الصحيفة أنه فى حال فوز الأهلى البطل التاريخى لدورى أبطال أفريقيا برصيد 10 ألقاب، على القطن وتعادل الهلال أمام صن داونز، سيتقلص الفارق بين الفريقين المصرى والسودانى إلى 3 نقاط لمصلحة الهلال؛ لتكون مباراة الناديين بالقاهرة فى الجولة الأخيرة حاسمة فى تحديد المتأهل منهما للدور المقبل.

وفى مباراة أخرى لقطب الكرة المصرية الثانى (الزمالك)، ذكرت صحيفة (الأهرام) أنه فى التاسعة مساء اليوم سيكون ملعب 5 جويليه 1962 بالعاصمة الجزائرية، مسرحا لأهم مباريات الزمالك هذا الموسم على الإطلاق فى مواجهة فريق شباب بلوزداد، فى الجولة الخامسة لدور المجموعات الإفريقى لفرق المجموعة الرابعة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المباراة قد تكون "حجر الزاوية" بالنسبة للقلعة البيضاء، فالفوز يعنى البقاء فى قلب المنافسة على إحدى بطاقتى التأهل إلى دور الثمانية، أما التعادل فسوف يبقى على بصيص الأمل ولكن بنسبة أقل، والخسارة تعنى انتهاء رحلة الفريق الإفريقية بغض النظر عن نتيجة مباراته الأخيرة أمام المريخ السودانى بالقاهرة.