طقس الجمعة.. استمرار ظاهرة جوية تمتد لـ القاهرة الكبرى

جدة - نرمين السيد - ويسود طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ولفتت الأرصاد إلى أن هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

وبستمر نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط وشمال سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وعن حالة البحر المتوسط، ذكرت الأرصاد أنها تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

أما بالنسبة لـ حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 25 15

العاصمة الإدارية 26 14

6 أكتوبر 26 14

بنهــــا 25 15

دمنهور 25 15

وادى النطرون 25 14

كفر الشيخ 24 15

المنصورة 25 14

الزقازيق 26 15

شبين الكوم 26 15

طنطا 25 15

دمياط 23 13

بورسعيد 24 14

الإسماعيلية 26 15

السويس 24 14

العريش 25 12

رفح 25 11

رأس سدر 25 14

نخل 24 8

كاترين 17 6

الطور 25 15

طابا 24 14

شرم الشيخ 26 16

الإسكندرية 20 14

العلمين الجديدة 19 13

مطروح 18 13

السلوم 21 12

سيوة 21 12

رأس غارب 25 15

الغردقة 26 16

سفاجا 26 15

مرسى علم 26 15

شلاتين 26 15

حلايب 24 16

أبو رماد 25 15

رأس حدربة 24 16

الفيوم 26 11

بنى سويف 26 11

المنيا 27 10

أسيوط 27 10

سوهاج 28 11

قنا 29 13

الأقصر 30 13

أسوان 31 14

الوادى الجديد 31 12

أبوسمبل 30 13