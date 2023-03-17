الأرصاد: انخفاض جديد لـ درجات الحرارة.. فى هذا الموعد

جدة - نرمين السيد - وقالت الارصاد على صفحتها الرسمية على فيسبوك، إنه من المتوقع أن يسود اليوم الجمعة طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية.

ويسود طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وحذرت الأرصاد من استمرار نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط وشمال سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ولفتت إلى أن هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وكشفت الأرصاد عن أنه من المتوقع أن يكون هناك انخفاض فى رجات الحرارة يوم غد السبت على جميع الأنحاء بقيم تتراوح بين 2 إلى 4 درجات.