القاهرة الإخبارية.. تفاصيل انطلاق «كتف فى كتف» (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وبحسب أيمن عماد، مراسل "القاهرة الإخبارية"، فإن المبادرة التى تعرف باسم "كتف فى كتف" تنطلق غدًا الجمعة، فى استاد القاهرة الدولى، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، لإعلان عدد من الفعاليات.

وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية" أنَّ هذه المبادرة المصرية تأتى فى توقيت مهم، بالتزامن مع اقتراب شهر مضان المبارك، وتستهدف التضامن مع الفئات الأولى بالرعاية والأكثر تأثرًا بالأزمة الاقتصادية العالمية، لمساندتهم ودعمهم فى هذه الأزمة بالعديد من الفعاليات، أهمها تقديم 4 ملايين صندوق يضم العديد من السلع الغذائية التى تكفى أسرة من 5 أفراد على مدار الشهر الكريم.

وذكر أن مبادرة "كتف فى كتف" تمنح أطفال تلك الأسر الألعاب والفوانيس الرمضانية، لإدخال البهجة والسرور عليهم، فى ظل أزمة يعانى منها الكبير والصغير بأنحاء العالم.

وتابع "عماد" أنَّ المبادرة ستعمل على مدار أيام شهر رمضان الكريم، على تقديم الوجبات الساخنة للمواطنين، خصوصًا مواطنى المحافظات الحدودية، الذين تأثروا بالأزمة الاقتصادية.

وقال مراسل "القاهرة الإخبارية" إن التحالف الوطنى للعمل الأهلى المصرى أعلن أن هذه المبادرة تعتمد على قاعدة بيانات موحدة، وأن هذا سيضمن لها أن يصل دعمها إلى مستحقيه ومنع الازدواجية فى تقديمه.

وأشار إلى أن غدًا الجمعة سيحضر فعاليات إطلاق مبادرة "كتف فى كتف" نحو 50 ألف متطوع، سيقدمون الدعم المختلف للفئات الأكثر تضررًا من الأزمة الاقتصادية العالمية.