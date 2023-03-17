إطلاق مبادرة «شنطة عدة» لطلاب وخريجى المدارس التعليم الفنى

جدة - نرمين السيد - أطلق وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الدكتور رضا حجازى، على هامش زيارته لمحافظة الإسكندرية اليوم الخميس، مبادرة "شنطة عدة" التى تضم عددًا من الطلاب المتميزين فى تخصصات الإنشاءات المعمارية وأعمال الديكور والبناء والأعمال الصحية ونجارة العمارة بمدرسة محمد على الزخرفية والمعمارية للتعليم الفنى بإدارة وسط التعليمية بالإسكندرية.





وأكد الدكتور رضا حجازى أن تلك المبادرة تستهدف تشجيع طلاب وخريجى جميع مدارس التعليم الفنى الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية على النزول إلى سوق العمل المهنى والحرفى وأعمال الصيانة بكافة تخصصات التعليم الفنى. وقد افتتح الوزير على هامش زيارته لمحافظة الإسكندرية، معرض منتجات المدارس الفنية بالمحافظة والمقام بمدرسة سموحة التجارية المشتركة، ويتم تنظيمه بالتعاون مع وزارة التموين، ويشارك فيه حوالى 22 مدرسة، إذ يضم المعرض العديد من المنتجات المتنوعة مثل المنتجات الغذائية والمشغولات اليدوية والملابس واللوح الفنية ومنتجات الألبان، والإكسسوارات وياميش رمضان. وقد أثنى الوزير، خلال الجولة التفقدية، على مشاركة الطلاب ومنتجاتهم وجودة المعروضات وأسعارها، وأكد أنه تم التوجيه بفتح معارض منتجات المدارس الفنية بجميع المحافظات للمواطنين.

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