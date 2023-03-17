بطريرك الكاثوليك يختتم رياضة الصوم بكاتدرائية القيامة بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - أقيمت الرياضة الروحية فى الفترة من الثالث عشر، وحتى السادس عشر من مارس الجارى، حيث دارت لقاءات الرياضة الفصحية حول "التطويبات".

جاء ذلك بمشاركة القمص أنطونيوس غطاس، وكيل عام البطريركية، والأب يوحنا جورج، راعى الكاتدرائية، والأب يوسف محارب، راعى كنيسة سان ميشيل، والأب أنطونيوس خليل.

وتحدث صاحب الغبطة فى كلمة العظة حول "التطويبات"، حيث قال: التطويبات دستور أخلاقى، على الإنسان أن يحتزى بها، مؤكدًا أن التطويبات هى مسيرة معاشة، واختتم الأب البطريرك اللقاء بالقربان المقدس.